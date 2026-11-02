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Как 3 ноября будут отключать свет в Харькове и области: график

Экономика 21:47   02.11.2026
Татьяна Литвина
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Как 3 ноября будут отключать свет в Харькове и области: график

Во вторник, 3 ноября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщили в Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • 1.1 08:00–12:00; 19:00–22:00
  • 1.2 08:00–12:00; 19:00–22:00
  • 2.1 00:00–01:30; 08:30-12:00; 15:30–22:00
  • 2.2 08:30-12:00; 15:30–22:00
  • 3.1 12:00–15:30; 19:00–24:00
  • 3.2 12:00–15:30; 19:00–24:00
  • 4.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 22:00-24:00
  • 4.2 08:30-15:30; 22:00-24:00
  • 5.1 06:00–08:00; 15:30–19:00
  • 5.2 06:00-08:00; 15:30–19:00
  • 6.1 05:00–08:00; 12:00–19:00
  • 6.2 06:00-08:00; 12:00–19:00; 22:00-24:00

Список адресов за очередями — здесь.

Для промышленности и бизнеса с 06.00 до 24.00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).

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Напомним, из-за «прилетов» в Безлюдовской и Лозовской громадах часть жителей остались без газоснабжения. Россияне повредили газовые сети.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2026 в 21:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 3 ноября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщили в Харьковоблэнерго.".