Как 3 ноября будут отключать свет в Харькове и области: график

Во вторник, 3 ноября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщили в Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 08:00–12:00; 19:00–22:00

1.2 08:00–12:00; 19:00–22:00

2.1 00:00–01:30; 08:30-12:00; 15:30–22:00

2.2 08:30-12:00; 15:30–22:00

3.1 12:00–15:30; 19:00–24:00

3.2 12:00–15:30; 19:00–24:00

4.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 22:00-24:00

4.2 08:30-15:30; 22:00-24:00

5.1 06:00–08:00; 15:30–19:00

5.2 06:00-08:00; 15:30–19:00

6.1 05:00–08:00; 12:00–19:00

6.2 06:00-08:00; 12:00–19:00; 22:00-24:00

Список адресов за очередями — здесь.

Для промышленности и бизнеса с 06.00 до 24.00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).

Напомним, из-за «прилетов» в Безлюдовской и Лозовской громадах часть жителей остались без газоснабжения. Россияне повредили газовые сети.