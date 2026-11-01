Как 2 ноября будут отключать свет в Харькове и области: график
В понедельник, 2 ноября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщили в Харьковоблэнерго.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
- 1.1 11:30–15:00; 22:00-24:00
- 1.2 11:30-15:00
- 2.1 11:30–15:00; 18:30–24:00
- 2.2 11:30-15:00; 22:00-24:00
- 3.1 06:00–08:00; 15:00–18:30
- 3.2 06:00-08:00; 15:00–18:30
- 4.1 06:00–08:00; 11:30-18:30
- 4.2 15:00-18:30
- 5.1 08:00–11:30; 18:30-22:00
- 5.2 08:00–11:30; 18:30-22:00
- 6.1 08:00–11:30; 15:00–21:00
- 6.2 09:00-11:30; 18:30-22:00
Список адресов за очередями — здесь.
Для промышленности и бизнеса с 06.00 до 24.00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).
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Напомним, 1 ноября, российские военные нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Лозовской громаде. Пострадал работник предприятия, сообщил городской голова Лозовой Сергей Зеленский.