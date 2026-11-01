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Как 2 ноября будут отключать свет в Харькове и области: график

Экономика 21:34   01.11.2026
Татьяна Литвина
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Как 2 ноября будут отключать свет в Харькове и области: график Фото: Сергей Зеленский/telegram

В понедельник, 2 ноября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщили в Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • 1.1 11:30–15:00; 22:00-24:00
  • 1.2 11:30-15:00
  • 2.1 11:30–15:00; 18:30–24:00
  • 2.2 11:30-15:00; 22:00-24:00
  • 3.1 06:00–08:00; 15:00–18:30
  • 3.2 06:00-08:00; 15:00–18:30
  • 4.1 06:00–08:00; 11:30-18:30
  • 4.2 15:00-18:30
  • 5.1 08:00–11:30; 18:30-22:00
  • 5.2 08:00–11:30; 18:30-22:00
  • 6.1 08:00–11:30; 15:00–21:00
  • 6.2 09:00-11:30; 18:30-22:00

Список адресов за очередями — здесь.

Для промышленности и бизнеса с 06.00 до 24.00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).

Читайте также: Туман и +13: прогноз погоды на 2 ноября в Харькове и области

Напомним, 1 ноября, российские военные нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Лозовской громаде. Пострадал работник предприятия, сообщил городской голова Лозовой Сергей Зеленский.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2026 в 21:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 2 ноября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщили в Харьковоблэнерго.".