Как 2 ноября будут отключать свет в Харькове и области: график

В понедельник, 2 ноября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщили в Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 11:30–15:00; 22:00-24:00

1.2 11:30-15:00

2.1 11:30–15:00; 18:30–24:00

2.2 11:30-15:00; 22:00-24:00

3.1 06:00–08:00; 15:00–18:30

3.2 06:00-08:00; 15:00–18:30

4.1 06:00–08:00; 11:30-18:30

4.2 15:00-18:30

5.1 08:00–11:30; 18:30-22:00

5.2 08:00–11:30; 18:30-22:00

6.1 08:00–11:30; 15:00–21:00

6.2 09:00-11:30; 18:30-22:00

Список адресов за очередями — здесь.

Для промышленности и бизнеса с 06.00 до 24.00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).

Напомним, 1 ноября, российские военные нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Лозовской громаде. Пострадал работник предприятия, сообщил городской голова Лозовой Сергей Зеленский.