Как будут отключать свет в Харьковской области 31 октября – графики

Завтра, 31 октября, в Харьковской области снова будут действовать графики почасовых отключений света, пишут в АО «Харьковоблэнерго».

Свет будут отключать по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 07:00–10:30; 17:30-21:00

1.2 07:00–10:30; 17:30-21:00

2.1 07:00–10:30; 17:30-21:00

2.2 14:00-21:00

3.1 10:30–14:00; 21:00-24:00

3.2 10:30–14:00; 21:00-24:00

4.1 10:30–14:00; 17:30-21:00

4.2 10:30–14:00; 21:00-24:00

5.1 14:00-17:30

5.2 06:00-07:00; 14:00–17:30

6.1 06:00-07:00; 14:00–17:30

6.2 06:00-07:00; 13:00–17:30

Список адресов за очередями – здесь. Для промышленности и бизнеса с 06:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

Напомним, также 31 октября с 09:00 до 17:00 будут обесточены потребители частей Новобаварского и Холодногорского районов Харькова, сообщили в АО «Харьковоблэнерго». Причина – проведение ремонтных работ.