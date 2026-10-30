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Как будут отключать свет в Харьковской области 31 октября – графики

Экономика 21:03   30.10.2026
Татьяна Литвина
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Как будут отключать свет в Харьковской области 31 октября – графики Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Завтра, 31 октября, в Харьковской области снова будут действовать графики почасовых отключений света, пишут в АО «Харьковоблэнерго».

Свет будут отключать по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • 1.1 07:00–10:30; 17:30-21:00
  • 1.2 07:00–10:30; 17:30-21:00
  • 2.1 07:00–10:30; 17:30-21:00
  • 2.2 14:00-21:00
  • 3.1 10:30–14:00; 21:00-24:00
  • 3.2 10:30–14:00; 21:00-24:00
  • 4.1 10:30–14:00; 17:30-21:00
  • 4.2 10:30–14:00; 21:00-24:00
  • 5.1 14:00-17:30
  • 5.2 06:00-07:00; 14:00–17:30
  • 6.1 06:00-07:00; 14:00–17:30
  • 6.2 06:00-07:00; 13:00–17:30

Список адресов за очередями – здесь. Для промышленности и бизнеса с 06:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

Читайте также: Дожди и +11: прогноз погоды на 31 октября в Харькове и области

Напомним, также 31 октября с 09:00 до 17:00 будут обесточены потребители частей Новобаварского и Холодногорского районов Харькова, сообщили в АО «Харьковоблэнерго». Причина – проведение ремонтных работ.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2026 в 21:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 31 октября, в Харьковской области снова будут действовать графики почасовых отключений света, пишут в АО «Харьковоблэнерго».".