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Как 21 октября будут отключать свет в Харькове и области: графики

Общество 19:56   20.10.2026
Оксана Якушко
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Как 21 октября будут отключать свет в Харькове и области: графики Фото: Балаклейская городская военная администрация

В среду, 21 октября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочереди с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 08:00–09:00; 16:00–19:30
1.2 08:00–09:00; 16:00–19:30
2.1 06:00–08:00; 16:00–19:30
2.2 06:00-09:00; 16:00–19:30
3.1 09:00–12:30; 19:30-23:00
3.2 09:00-12:30; 19:30-23:00
4.1 19:30-22:00
4.2 09:00–12:30; 19:30-22:00
5.1 12:30-16:00; 23:00-24:00
5.2 12:30-16:00; 23:00-24:00
6.1 15:00-16:00
6.2 12:30-16:00

Список адресов за очередями – здесь.

Для промышленности и бизнеса с 06.00 до 24.00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2026 в 19:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 21 октября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.".