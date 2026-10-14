Как 15 октября будут отключать свет в Харькове и области

В четверг, 15 октября, с 06:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочереди (ориентировочно):

1.1 13:00-16:30

1.2 13:00-16:30

2.1 13:00-16:30

2.2 не вимикається

3.1 16:30-20:00

3.2 08:00-09:30; 16:30-20:00

4.1 08:00-09:30; 16:30-20:00

4.2 06:00-09:30

5.1 20:00-23:30

5.2 09:30-13:00; 20:00-23:30

6.1 09:30-13:00; 20:00-22:00

6.2 09:30-13:00

Список адресов за очередями — здесь.

Для промышленности и бизнеса с 06.00 до 24.00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).

Напомним, дождь и туман прогнозируют в Харькове и области 15 октября. Также утром ожидается туман.