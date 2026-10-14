Как 15 октября будут отключать свет в Харькове и области
В четверг, 15 октября, с 06:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.
Часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочереди (ориентировочно):
- 1.1 13:00-16:30
- 1.2 13:00-16:30
- 2.1 13:00-16:30
- 2.2 не вимикається
- 3.1 16:30-20:00
- 3.2 08:00-09:30; 16:30-20:00
- 4.1 08:00-09:30; 16:30-20:00
- 4.2 06:00-09:30
- 5.1 20:00-23:30
- 5.2 09:30-13:00; 20:00-23:30
- 6.1 09:30-13:00; 20:00-22:00
- 6.2 09:30-13:00
Список адресов за очередями — здесь.
Для промышленности и бизнеса с 06.00 до 24.00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).
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Напомним, дождь и туман прогнозируют в Харькове и области 15 октября. Также утром ожидается туман.