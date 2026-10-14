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Как 15 октября будут отключать свет в Харькове и области

Харьков 21:13   14.10.2026
Татьяна Литвина
Как 15 октября будут отключать свет в Харькове и области

В четверг, 15 октября, с 06:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочереди (ориентировочно):

  • 1.1 13:00-16:30
  • 1.2 13:00-16:30
  • 2.1 13:00-16:30
  • 2.2 не вимикається
  • 3.1 16:30-20:00
  • 3.2 08:00-09:30; 16:30-20:00
  • 4.1 08:00-09:30; 16:30-20:00
  • 4.2 06:00-09:30
  • 5.1 20:00-23:30
  • 5.2 09:30-13:00; 20:00-23:30
  • 6.1 09:30-13:00; 20:00-22:00
  • 6.2 09:30-13:00

Список адресов за очередями — здесь. 

Для промышленности и бизнеса с 06.00 до 24.00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).

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Напомним, дождь и туман прогнозируют в Харькове и области 15 октября. Также утром ожидается туман.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2026 в 21:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 15 октября, с 06:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.".