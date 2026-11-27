Как 28 ноября будут отключать свет на Харьковщине – графики от облэнерго
В связи со сложной ситуации в Объединенной энергосистеме, которая сложилась из-за российских обстрелов, 28 ноября в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света. Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
- 1.1 07:00-10:30; 16:00-21:00
- 1.2 07:00-10:30; 16:00-21:00
- 2.1 07:00-10:30; 17:30-21:00
- 2.2 07:00-10:30; 14:00-16:00; 17:30-21:00
- 3.1 10:30-14:00; 21:00-24:00
- 3.2 10:30-14:00; 21:00-24:00
- 4.1 00:00-03:30; 10:30-14:00; 17:30-24:00
- 4.2 00:00-03:30; 08:00-14:00; 17:30-20:00; 21:00-24:00
- 5.1 06:00-07:00; 14:00-17:30
- 5.2 06:00-07:00; 14:00-17:30
- 6.1 03:30-07:00; 14:00-17:30; 21:00-24:00
- 6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30
Перечень адресов по очередям – здесь.
Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).
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Напомним, за неделю специалисты КСП «Харьковгорлифт» отреагировали более чем на 1,2 тыс. случаев застревания пассажиров в лифтах. Большинство из них произошло из-за аварийных отключений электроэнергии и нестабильного напряжения, отметили в мэрии.