За неделю специалисты КСП «Харьковгорлифт» обработали более 3,2 тыс. заявок на ремонт лифтового оборудования и внутридомовых электросетей, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

В частности, бригады отреагировали более чем на 1,2 тыс. случаев застревания пассажиров в лифтах, большинство из которых произошло из-за аварийных отключений электроэнергии и нестабильного напряжения, отметили в мэрии.

В КП рассказали, что во время массовых отключений света невозможно сразу проработать все заявки, поэтому жителей просят ограничить пользование лифтами и отдавать предпочтение лестнице.

Кроме того, за этот период после ремонта специалисты возобновили работу шести подъемников и пяти систем диспетчеризации.

Сейчас в домах коммунальной формы собственности работает около 6,7 тыс. лифтов, еще 13 остановлены на ремонт.