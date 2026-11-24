24 ноября 2015 года Турция сбила российский штурмовик Су-24М, залетевший в ее воздушное пространство. В 2004-м ЦИК Кивалова объявил Януковича победителем президентских выборов в Украине. В 1991-м умер лидер группы «Queen» Фредди Меркьюри, а в 1934-м — бывший глава Украинской Центральной Рады Михаил Грушевский. В 1918-м в Киеве начала работу Академия наук. В 1859-м Чарлз Дарвин издал свою работу «Происхождение видов». В 1642-м открыли Тасманию.

Праздники и памятные даты 24 ноября

24 ноября в мире – Международный день эволюции.

Также сегодня: Всемирный день сиамских близнецов, Всемирный день моржа, Международный день вина «Карменер».

24 ноября в истории

24 ноября 1642 года нидерландский мореплаватель Абель Тасман увидел западное побережье острова, который впоследствии назвали в его честь – Тасмания. Подробнее.

24 ноября 1859 года английский ученый Чарлз Дарвин издал работу «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранения избранных рас в борьбе за жизнь». Подробнее.

24 ноября 1918 года в Киеве торжественно открыли Академию наук. Подробнее.

24 (по другим данным – 25) ноября 1934 года умер глава Украинской Центральной рады и известный историк Михаил Грушевский. Подробнее.

24 ноября 1991 года умер знаменитый певец и рок-музыкант, лидер группы «Queen» Фредди Меркьюри. Подробнее.

24 ноября 2004 года, несмотря на массовые протесты, которые уже происходили в Киеве из-за фальсификации президентских выборов, ЦИК объявил победителем Виктора Януковича. Подробнее.

24 ноября 2015 года Турция, которая является страной — членом НАТО, сбила российский самолет-штурмовик Су-24М вблизи сирийско-турецкой границы. Удар нанес истребитель F-16 ВВС Турции. Подробнее.

Церковный праздник 24 ноября

24 ноября чтят память великомученика Меркурия и великомученицы Екатерины. Подробнее.

Народные приметы

Если 24 ноября идет дождь или мокрый снег, то к декабрю потеплеет.

Если в этот день погода теплая, то такой будет и зима.

Что нельзя делать 24 ноября

Нельзя веселиться и шуметь.

Нельзя употреблять алкоголь.

Нельзя заниматься тяжелой физической работой.