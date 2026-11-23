Вместо дешевых дров — ловушка: полиция предупредила об афере на Харьковщине
С наступлением отопительного периода и угрозой блэкаутов схемы с продажей дров переживают новую волну адаптации, сообщили МГ «Объектив» в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Мошенники поумнели – теперь они не только создают фейковые страницы, но и виртуозно используют официальные сайты для прикрытия.
«Злоумышленники присылают потенциальной жертве ссылку на настоящий государственный портал (например, «ДроваЄ» или сайт ГП «Леса Украины»), чтобы доказать, что такие услуги действительно существуют. А затем готовят психологическую ловушку: предлагают «специальную скидку» или «акционную доставку без очереди», но просят перевести небольшую авансовую сумму (например, 1 000–1 500 грн за доставку) на карту физлица», — рассказали в Нацполиции.
Либо идут дальше и требуют документы якобы под предлогом «оформления льготной древесины». Но на самом деле у граждан дополнительно выманивают фото паспорта и ИНН для дальнейшего оформления микрокредитов.