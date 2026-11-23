Чем дышит Харьков во время блэкаутов: ученые — о выхлопах и шуме генераторов

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• Дата публикации материала: 23 ноября 2026 в 20:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С наступлением отопительного сезона и угрозой блэкаутов схемы с продажей дров переживают новую волну адаптации, сообщили МГ «Объектив» в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".