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Спрос на дрова вырос на 40%: где купить на Харьковщине, цены

Общество 16:07   08.10.2026
Виктория Яковенко
Спрос на дрова вырос на 40%: где купить на Харьковщине, цены Филиал «Слобожанский лесной офис»

До старта отопительного сезона остаются считанные недели. В последние несколько месяцев спрос на древесину вырос, констатируют в Слобожанском лесном офисе ГП “Леса Украины”.

По данным лесничих, с начала года реализовали в Харьковской области 124 тыс. м³ топливной древесины.

«По сравнению с прошлым годом реализация дров выросла примерно на 40%. Наиболее активно дровяную продукцию покупают жители громад вблизи крупных городов и областных центров. Леснпичие Полтавщины и Харьковщины заранее сформировали необходимый запас дров для населения и соцзаведений до конца года. Специалисты отмечают: учитывая нынешний спрос, этих запасов достаточно для обеспечения потребностей потребителей”, — говорится в сообщении.

Ассортимент зависит от региона, природных особенностей и потребностей потребителей. В продаже есть дрова разных групп, от которых зависит и их стоимость.

Лесничие назвали актуальные цены без учета погрузки и доставки:

  • I группа – твердолиственные породы: 1 416 грн/м³
  • II группа – сосна, ольха: 1 080 грн/м³
  • III группа – мягколистные породы: 948 грн/м³

Приобрести дрова в Харьковской области можно в безопасных и доступных лесничествах. По ссылке – контакты лесничеств, где можно приобрести древесину.

Напомним, восстановить лес, сгоревший из-за российских обстрелов, планируют в Изюмском надлесничестве ГП «Леса Украины». Новые деревья высадят в Изюме на участках, очищенных от мин саперами.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2026 в 16:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До старта отопительного сезона остаются считанные недели. В последние несколько месяцев спрос на древесину вырос, констатируют в Слобожанском лесном офисе ГП “Леса Украины”.".