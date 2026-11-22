Вечером 22 ноября российский «шахед» ударил по Немышлянскому району Харькова. Попадание было по детскому саду, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

В результате удара — двое пострадавших. Также повреждены окна в близлежащем многоэтажном доме, уточнил городской голова.

Перед этим мониторинговые каналы сообщали о реактивном БпЛА, который залетел в Харьков со стороны Песочина. Сначала он кружил по Новобаварскому и Холодногорскому району, затем повернул на Балашовку, после чего двинулся на на Немышлю, где и упал.