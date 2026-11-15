Сегодня 15 ноября 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня в Украине – День работников сельского хозяйства. 15 ноября 1533 года войска испанского конкистадора Франсиско Писарро вошли в столицу империи инков – Куско. В 1899-м Уинстон Черчилль – будущий премьер-министр Великобритании – попал в плен во время Англо-бурской войны. В 1904-м Кинг Жиллетт запатентовал бритву со сменными лезвиями. В 1919-м состоялось последнее заседание Директории УНР. В 1940-м в ночь с 14 на 15 ноября более 500 немецких самолетов разбомбили британский город Ковентри. В 1971-м корпорация «Intel» выпустила свой первый микропроцессор. В 1996-м Майкл Джексон женился на медсестре Дебби Роу, которая стала матерью двух его детей.

Праздники и памятные даты 15 ноября

В третье воскресенье ноября в Украине отмечают День работников сельского хозяйства. В мире – это День памяти жертв ДТП. Католическая церковь проводит Всемирный день бедных.

15 ноября начинается Рождественский (или Филиппов) пост. Он длится 40 дней – до 24 декабря (Навечерия Рождества Христова). Название «Филиппов» или «Филипповка» происходит от дня памяти апостола Филиппа, который предшествует первому дню поста (апостола традиционно чествуют 14 ноября).

В мире – Международный день писателей, находящихся в заключении.

Также сегодня: День Стива Ирвина (в честь известного австралийского естествоиспытателя и телевизионного ведущего программ о животных), Международный день сыра и хлеба, Европейский день музыкальной терапии, Всемирный день павлина.

15 ноября в истории

15 ноября 1533 года войска испанского конкистадора Франсиско Писарро вступили в столицу империи инков – Куско. Это был знаковый этап испанского завоевания, хотя сопротивление инков продолжалось и дальше. Писарро, вошедший в историю как завоеватель империи инков, вырос в бедности, хотя и имел родовитого отца (Франсиско был внебрачным сыном). О его детстве и ранней юности известно мало. Так что история конкистадора фактически начинается с его желания изменить жизнь, пересекая океан. В те времена эта идея не была особенно оригинальной.

«Около 1493 года Франсиско Писарро присоединился к нескольким путешественникам и отправился в город Севилья, который в то время переживал ослепительный успех первого путешествия Колумба, первооткрывателя Нового Света. Ничего не известно о местонахождении или деятельности Франсиско Писарро между 1499 и 1501 годами. Возможно, он выживал, тяжело работая и преодолевая множество трудностей, в Севилье, ожидая возможности отправиться на корабле в «Индии» (так испанцы называли открытые территории в колумбовские времена — Ред.). В итоге он достиг своей цели и в 1502 году отправился в Новый Свет на флоте под командованием монаха Николаса де Овандо, губернатора Эспаньолы, прибыв в город Санто-Доминго в апреле того же года», – сообщает испанская Королевская академия истории.

В свои первые годы в Новом Свете Писарро был обычным солдатом. Около 1509-го присоединился к экспедиции Алонсо де Охеды (одного из спутников Колумба, который в дальнейшем действовал самостоятельно) к побережью современной Колумбии. Затем участвовал в походах Васко Нуньеса де Бальбоа. Статус Писарро рос: он стал одним из городских чиновников Панамы, а затем возглавил экспедиции, исследовавшие земли к югу от нее. В те же годы другой конкистадор Эрнан Кортес завершал свое завоевание и разграбление государства ацтеков. Такой опыт давал его «коллегам» дополнительный стимул для дальнейших поисков богатых местных цивилизаций.

В 1524 году Писарро вместе с Диего де Альмагро и священником Эрнандо де Луке организовал первую экспедицию к югу от Панамы. Она оказалась неудачной. Однако уже во время следующей экспедиции, в 1526-м, испанцы получили первые конкретные сведения о богатом государстве инков. Завоевать цивилизацию, имевшую многочисленное население и занимавшую огромную территорию в Андах, было непростой задачей. Но конкистадорам помогла междоусобная борьба, которая в то время шла в империи. Победу в гражданской войне одержал Атауальпа, которого часто называют последним императором инков (хотя формально это не совсем верно, после него были еще правители с таким титулом). Проведя разведку, Писарро вернулся в Панаму, а оттуда отплыл в Испанию, чтобы убедить короля Карла V оказать поддержку в завоевании. В результате Писарро получил королевское разрешение на завоевание Перу, три корабля и небольшой военный отряд.

«Франсиско Писарро прибыл на территорию современного северного Перу в конце 1531 года с небольшим войском, состоявшим примерно из 180 мужчин и 30 лошадей», — отмечают в Библиотеке Конгресса США.

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Эти силы больше подходили для ограбления, чем завоевания. Но на месте к завоевателям стали присоединяться местные союзники, в том числе народы, ранее покоренные инками и недовольные властью Атауальпы. Императора захватили в плен подлостью в городе Кахамарка в 1532 году. А когда тот уплатил огромный выкуп за себя золотом и серебром, Писарро все равно приказал его казнить. Однако потеря лидера и военное поражение, нанесенное испанцами инкам у Кахамарки, не стали решающими для завоевания. Инки продолжали сопротивляться, бои продолжались годами. Завоевав столицу империи, город Куско, 15 ноября 1533 года, Писарро поддержал утверждение Манко Инки Юпанки как правителя инков. Сначала тот сотрудничал с испанцами, но со временем возглавил большое восстание против них.

В 1535 году Писарро основал город Лима – нынешнюю столицу Перу. Но до полного покорения империи инков не дожил.

«В течение следующих нескольких десятилетий испанцы подавили несколько восстаний инков, достигнув полного контроля к 1572 году. Испанские соперники Писарро убили его в 1541 году в Лиме», – отмечает Библиотека Конгресса.

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Церковный праздник 15 ноября

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Народные приметы

Если галки и синицы ходят по земле – к быстрому снегопаду.

Если с калины опали все листья, то скоро начнется настоящая зима.

Что нельзя делать 15 ноября

Нельзя оставлять огонь без присмотра, чтобы не произошло пожара.

Нельзя разводить костер – как во дворе, так и в лесу.

Нельзя желать зла другим людям.