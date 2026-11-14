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Без осадков, до +8: прогноз погоды на 15 ноября в Харькове и области

Общество 20:00   14.11.2026
Виктория Яковенко
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Без осадков, до +8: прогноз погоды на 15 ноября в Харькове и области

В воскресенье, 15 ноября, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 1 до 3 градусов тепла, днем ​​- 5-7, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 0–5 градусов, днем ​​– 3–8.

Напомним, этой осенью в Харькове коммунальщики высаживают 150 тысяч луковиц тюльпанов, которые удалось сохранить с прошлого сезона. В частности, около 3,5 тысячи белых цветов появятся под часами в Саржином яру, а также на его склонах и возле источника.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2026 в 20:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 15 ноября, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют.".