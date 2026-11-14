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Неразлучные друзья – мопс Жорик и кот Кузя – нашли семью в Харькове (видео)

Общество 15:27   14.11.2026
Виктория Яковенко
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Неразлучные друзья – мопс Жорик и кот Кузя – нашли семью в Харькове (видео) Скриншот

Мопса Жорика и кота Кузю, которых вывезли из Краматорска, усыновляла женщина из Харькова.

В организации «Порятунок тварин Харків» напомнили, что их хозяйка была ранена из-за обстрела. Женщина нуждалась в длительном лечении и попросила волонтеров найти семью для этих двух друзей.

«Из эвакуации Жорик и Кузя ехали вместе, в одной переноске. Кузя очень нервно воспринял все, что происходило. А Жорик это чувствовал и, как настоящий друг, пытался его поддержать: вылизывал, всегда ложился рядом с ним. Для них было чрезвычайно важно найти семью, которая усыновит их вместе», — рассказали волонтеры.

История неразлучных друзей очень растрогала Анастасию из Харькова, и девушка решила их усыновить.

«Чтобы они жили в тепле, любви и заботе. Они, бедняги, натерпелись», — говорит Анастасия.

Видео: «Порятунок тварин Харків»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2026 в 15:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мопса Жорика и кота Кузю, которых вывезли из Краматорска, усыновляла женщина из Харькова.".