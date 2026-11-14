Неразлучные друзья – мопс Жорик и кот Кузя – нашли семью в Харькове (видео)
Мопса Жорика и кота Кузю, которых вывезли из Краматорска, усыновляла женщина из Харькова.
В организации «Порятунок тварин Харків» напомнили, что их хозяйка была ранена из-за обстрела. Женщина нуждалась в длительном лечении и попросила волонтеров найти семью для этих двух друзей.
«Из эвакуации Жорик и Кузя ехали вместе, в одной переноске. Кузя очень нервно воспринял все, что происходило. А Жорик это чувствовал и, как настоящий друг, пытался его поддержать: вылизывал, всегда ложился рядом с ним. Для них было чрезвычайно важно найти семью, которая усыновит их вместе», — рассказали волонтеры.
История неразлучных друзей очень растрогала Анастасию из Харькова, и девушка решила их усыновить.
«Чтобы они жили в тепле, любви и заботе. Они, бедняги, натерпелись», — говорит Анастасия.
Видео: «Порятунок тварин Харків»