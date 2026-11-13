Сегодня 13 ноября 2026: какой праздник и день в истории

13 ноября в разные годы родились Мустафа Джемилев и Остап Вишня (Павел Губенко). В этот день в 1997-м состоялось первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины. В 1927-м открыли тоннель Холланда, под водой соединяющий Нью-Йорк и Нью-Джерси. В 1918-м началось тайное заседание Украинского национального союза, на котором создали Директорию УНР. В этот день провозгласили Западноукраинскую народную республику. В 1907-м Поль Корню впервые в истории взлетел в воздух на вертолете собственной конструкции. В 1002-м английский король Этельред II Неразумный приказал убить всех датчан, живших на территории Англии.

Праздники и памятные даты 13 ноября

13 ноября – Всемирный день доброты и Международный день слепых.

Также сегодня День симфонического металла.

Видео создано с использованием ИИ

13 ноября в истории

13 ноября 1002 года английский король Этельред II Неразумный приказал убить всех датчан, живших на территории Англии. Событие вошло в историю как «Резня в День святого Брайса» и стало одним из самых известных событий правления Этельреда II. Точная дата сохранилась в Англосаксонской хронике. Запись о событии там сделана примерно через два десятилетия после него. А уже в XXI веке обнаружились вероятные археологические подтверждения реальности тех событий. В 2008 году археологи открыли в Оксфорде массовое захоронение по меньшей мере 35 молодых мужчин, погибших насильственной смертью. Исследователи предполагают, что эти останки могут быть связаны с резней. Об этом сообщал, в частности, Колледж святого Джона в Оксфорде.

«Это событие, кажется, обобщает все недостатки режима Этельреда: оно показывает, что король был не только плохо подготовлен к нападениям викингов того периода и необдуманно реагировал на них, но был жестоким и мстительным. Вместо того чтобы непосредственно противостоять захватчикам, уничтожавшим его побережье, он решил излить свое разочарование на тех датчан, которые мирно жили в его королевстве более века», — отмечает Леви Роуч, преподаватель британского Эксетерского университета.

Первопричиной неприязни короля к датчанам стали набеги викингов на Британские острова. Они происходили особенно активно, начиная с 980-х годов. В 991-м английское войско проиграло викингам в битве при Малдоне, после чего страна вынуждена была заплатить нападавшим дань. После непродолжительного перерыва набеги возобновились: с 997 по 1001 они происходили ежегодно.

В то же время отношения между англичанами и датчанами были значительно сложнее банальной вражды. В Англии уже жили потомки скандинавских переселенцев, поселившихся здесь раньше. Датчане прибывали в страну не только как завоеватели, но как торговцы и воины, которые нанимались на службу в королевское войско. Многие скандинавские переселенцы интегрировались в английское общество: они создавали семьи, становились фермерами или ремесленниками.

В 1001 году во время особо жестокого набега викинги опустошили южную Англию. Леви Роуч предполагает, что среди нападавших могли быть и датчане, ранее вступившие на службу в войска Этельреда, но впоследствии дезертировавшие. Это может объяснять, почему король решил преследовать не только вражеские войска, но и людей датского происхождения, живших в его королевстве. Автор Англосаксонской хроники приводит другую причину – подозрение в заговоре: «Королю стало известно, что они (датчане – Ред.) коварно хотят лишить его, а затем и всех его советников жизни, и после этого владеть этим королевством». Какая бы версия не соответствовала действительности, результат был одинаков: вместо того, чтобы найти и наказать конкретных виновных, король Этельред приказал убивать людей по их этническому происхождению.

«Хотя это, возможно, и не сравнимо с Варфоломеевской резней (1572), и хотя сравнение с современным опытом массового геноцида несколько неточно, было бы неправильно отрицать параллели, — пишет Леви Роуч. – Однако нам следует противостоять искушению судить Этельреда по стандартам ХХІ века. Он был правителем XI века, решавшим свои проблемы в манере XI века. В этом отношении его ответы не были ни столь жесткими, ни такими непродуманными, как часто хотят нас убедить современные комментаторы».

Впрочем, исследователь считает, что раздор в обществе, посеянный резней, имел глубокие последствия и способствовал дальнейшему завоеванию Англии датским правителем Кнудом. Это произошло в 1016 году, после смерти Этельреда.

13 ноября 1889 года родился украинский писатель Остап Вишня (настоящее имя — Павел Губенко). Подробнее.

13 ноября 1907 года изобретатель Поль Корню впервые в истории взлетел в воздух на вертолете собственной конструкции. Механизм с пилотом поднялся над землей на 50 см и продержался в воздухе 20 секунд. Подробнее.

13 ноября 1918 года началось тайное заседание Украинского национального союза, на котором создали Директорию УНР. Подробнее.

13 ноября 1918 года во Львове провозгласили Западноукраинскую народную Республику. Подробнее.

13 ноября 1927 года открылся тоннель Холланда – один из самых старых подводных автомобильных тоннелей мира. Он находится под рекой Гудзон и соединяет район Манхеттен в Нью-Йорке с Джерси-Сити в штате Нью-Джерси. Подробнее.

13 ноября 1943 года родился будущий лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Подробнее.

13 ноября 1997 года состоялось первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины. Подробнее.

Церковный праздник 13 ноября

13 ноября чтят память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Подробнее.

Народные приметы

Если ветер в этот день затих только к вечеру, то в ближайшие дни будет потепление.

Если на ночном небе сильно мерцают звезды, погода будет ветреной и снежной.

Что нельзя делать 13 ноября

Нельзя отправляться в далекое путешествие.

Нельзя в этот день проявлять скупость, а то встретите Новый год в нищете.