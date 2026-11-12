Укрытие устанавливают в Саржином яру в Харькове: от чего оно защитит (видео)

В Саржином яру в Харькове монтируют модульное укрытие, которое сможет одновременно вместить 50 посетителей. Защитное сооружение обустраивают за теннисными кортами, а открыть его планируют уже в середине следующей недели.

Как рассказал спикер СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко, защитное сооружение устанавливают по распоряжению мэра. Это очередное укрытие, закупленное департаментом чрезвычайных ситуаций горсовета (еще два ранее смонтировали в Пятихатках и в Центральном парке). Локацию за теннисными кортами выбрали из-за вытянутой формы яра.

«Это как раз та самая точка, куда можно быстро добраться в случае необходимости», — пояснил Кравченко.

Укрытие рассчитано на 50 человек и будет инклюзивным — там предусмотрены места для людей на креслах колесных, а также пространство для мам с младенцами. Внутри будут огнетушители и аптечка.

По словам спикера «Харьковзеленстроя», минимальная толщина стен сооружения составляет 40 сантиметров.

«Как говорили сами подрядчики, они проводили соответствующую сертификацию, проверяли на полигоне вместе с ГСЧСниками. Взрывались рядом снаряды, даже небольшой КАБ сбрасывали или подрывали рядом — и сооружение выдержало. Снаружи бетон покрошился, но внутри все сохранилось», — отметил он, уточнив, что от прямого попадания сооружение не спасет, однако должно защитить от обломков беспилотников и снарядов.

Сейчас на объекте продолжаются сварочные работы, в дальнейшем сооружение покрасят и проведут электричество. Завершить все работы планируют через неделю.

«Преимущество размещения таких укрытий именно в парках и скверах, которые подчинены нашему предприятию, в том, что у нас есть сотрудники, которые следят за порядком на территории. Соответственно, они будут так же заходить внутрь и проверять, чтобы все было чисто, опрятно и на месте», — добавил спикер предприятия.