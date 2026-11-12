Склоны сада Шевченко озеленили: можжевельники высадили не только для красоты

В Харькове на склонах сада Шевченко со стороны улицы Клочковской появились новые насаждения, сообщили в КП «Центральный парк».

Работники высадили здесь шесть можжевельников, которые в августе украшали площадку возле Оперного театра.

«Ниже на склоне здесь уже растут ели. Соединив растения разной высоты, специалисты создали красивое ярусное озеленение. Такое решение дополняет пейзаж и одновременно выполняет защитную функцию: корни хвойных будут удерживать склон от оползня и эрозии почвы», — отметили работники.

Напомним, Центральный парк Харькова объявил три тендера на общую сумму 2,4 миллиона гривен на ремонт аттракционов. Об этом стало известно из системы публичных закупок ProZorro.