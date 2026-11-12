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Склоны сада Шевченко озеленили: можжевельники высадили не только для красоты

Общество 14:43   12.11.2026
Виктория Яковенко
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Склоны сада Шевченко озеленили: можжевельники высадили не только для красоты Фото: КП «Центральный парк»

В Харькове на склонах сада Шевченко со стороны улицы Клочковской появились новые насаждения, сообщили в КП «Центральный парк».

Работники высадили здесь шесть можжевельников, которые в августе украшали площадку возле Оперного театра.

«Ниже на склоне здесь уже растут ели. Соединив растения разной высоты, специалисты создали красивое ярусное озеленение. Такое решение дополняет пейзаж и одновременно выполняет защитную функцию: корни хвойных будут удерживать склон от оползня и эрозии почвы», — отметили работники.

склоны в саду Шевченко озеленили
Фото: КП «Центральный парк»
склоны в саду Шевченко озеленили
Фото: КП «Центральный парк»
склоны в саду Шевченко озеленили
Фото: КП «Центральный парк»

Напомним, Центральный парк Харькова объявил три тендера на общую сумму 2,4 миллиона гривен на ремонт аттракционов. Об этом стало известно из системы публичных закупок ProZorro.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2026 в 14:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на склонах сада Шевченко со стороны улицы Клочковской появились новые насаждения, сообщили в КП «Центральный парк».".