Охота на автомобили в Харькове, многочисленные «прилеты» — итоги 11 ноября

Два человека погибли из-за удара дрона по машине в Салтовском районе. В Шевченковском был прилет FPV по СТО. По городу в течение ночи и дня били бандеролями и реактивными шахедами. Объектив напоминает главное новости дня.

11 ноября удар привел к трагедии. Два человека погибли в Салтовском районе. Еще четыре пострадали, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Беспилотник попал в машину на дороге, она вспыхнула. Этот удар был не единственным в течение дня. Утром FPV на оптоволокне ударило по территории СТО в Шевченковском районе. Там повреждены автомобили, был пожар.

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Ночью российская «бандероль» попала по гаражному кооперативу в Салтовском районе. Там повреждены 72 гаража и машины, информирует прокуратура. В домах неподалеку вылетели окна. Женщина испытала острую реакцию на стресс. Днем реактивные «герани» атаковали Салтовский и Основянский районы. Пострадали пять человек: двое ранены, у троих – стресс. В Основянском районе горело гражданское предприятие и автомобили.

Об этом заявил на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов. Из соображений безопасности он не стал приводить точные данные по количеству остающихся без отопления домов в регионе. Однако отметил, что некоторые громады сразу начинали отопительный сезон без централизованной подачи тепла, задействовав котельные и когенерацию. Относительно электричества, по данным Синегубова, на Харьковщине одновременно действуют по четыре очереди отключений. У большинства абонентов света нет по 6 – 8 часов в сутки. Ситуация в Харькове более «чувствительна». В сетях фиксируют перепады напряжения от 160 до 280 вольт.

Автомобиль медиков перевернулся на перекрестке проспекта Тракторостроителей и Салтовского шоссе. Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта в комментарии Сусільному сообщил: в «скорой» были водитель, медик и мать с ребенком. У женщин и ребенка ушибы, водитель не пострадал.

Об этом заявили в зенитном ракетном дивизионе 57-й бригады. Две вражеские «Молнии», которые имели украинскую символику, перехватили на Волчанском направлении.

Ковры и теплые вещи собирает харьковский Центр обращения с животными. Коммунальщики объяснили: вещи нужны для утепления будок. Помочь можно пледами, одеялами, куртками, свитерами, полотенцами и т.д. А вот подушки, одеяла с наполнителем и матрасы не нужны. Всех, кто хочет утеплить животных, приглашают привозить вещи в Центр ежедневно, с 9:00 до 15:00 по адресу: Аэрокосмический проспект, 358. Телефоны для справок: 0 (800) 504 313, (067) 920 79 04.

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