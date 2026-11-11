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Харьков готовится к снегопадам и гололеду: какие запасы формируют дорожники

Общество 16:44   11.11.2026
Виктория Яковенко
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Харьков готовится к снегопадам и гололеду: какие запасы формируют дорожники Фото: Харьковский горсовет

В Харькове идет подготовка дорожной инфраструктуры к зиме. КП «Дорремстрой» переоборудовало уже более 200 единиц спецтехники и формирует запасы посыпных материалов.

В Харьковском горсовете сообщили, что в общем автопарк предприятия насчитывает 359 единиц спецтехники, предназначенной для содержания дорог.

«По состоянию на сегодня к зимнему сезону переоборудовано 225 машин. Часть техники задействована на выполнении текущих работ по уборке города. Кроме того, коммунальщики формируют необходимые запасы посыпных материалов для обработки дорожного покрытия и пешеходных зон во время гололеда», — рассказали в мэрии.

Отмечается, что в период снегопадов и усложнения погодных условий коммунальщики будут работать в усиленном режиме.

Напомним, ранее в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области сообщили о подготовке к зиме. Отмечалось, что более 30 тысяч тонн противогололедных материалов уже заготовлено, выбраны приоритетные маршруты, а производственные базы рассредоточены разными районами.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2026 в 16:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове идет подготовка дорожной инфраструктуры к зиме. КП «Дорремстрой» переоборудовало уже более 200 единиц спецтехники и формирует запасы посыпных материалов.".