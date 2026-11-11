Live
  • Ср 11.11.2026
  • Харків  +3°С
  • USD 45.5
  • EUR 51.08

Харків готується до снігопадів й ожеледиці: які запаси формують дорожники

Суспільство 16:44   11.11.2026
Вікторія Яковенко
Підпишіться на нас в Google
Харків готується до снігопадів й ожеледиці: які запаси формують дорожники Фото: Харківська міськрада

У Харкові триває підготовка дорожньої інфраструктури до зими. КП “Шляхрембуд” переобладнало вже понад 200 одиниць спецтехніки та формує запаси посипних матеріалів.

У Харківській міськраді повідомили, що загалом автопарк підприємства налічує 359 одиниць спецтехніки, призначеної для утримання доріг.

“Станом на сьогодні до зимового сезону переобладнано 225 машин. Частина техніки задіяна на виконанні поточних робіт з прибирання міста. Крім того, комунальники формують необхідні запаси посипних матеріалів для обробки дорожнього покриття та пішохідних зон під час ожеледиці”, – розповіли у мерії.

Зазначається, що у період снігопадів та ускладнення погодних умов комунальники працюватимуть у посиленому режимі.

Нагадаємо, раніше у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області повідомили про підготовку до зими. Зазначалось, що понад 30 тисяч тонн протиожеледних матеріалів уже заготовлено, обрано пріоритетні маршрути, а виробничі бази розосереджено різними районами.

Читайте також: “Швидка” перекинулась у Харкові через ДТП: в машині були мати з дитиною

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Шість постраждалих через удари по Харківщині: прокуратура опублікувала фото
Шість постраждалих через удари по Харківщині: прокуратура опублікувала фото
11.11.2026, 17:29
Без газу залишиться один із районів Харкова у четвер: причина й адреси
Без газу залишиться один із районів Харкова у четвер: причина й адреси
11.11.2026, 13:14
Вибух в Харкові: БпЛА вдарив по Салтівці, горить авто, загиблі (доповнено)
Вибух в Харкові: БпЛА вдарив по Салтівці, горить авто, загиблі (доповнено)
11.11.2026, 16:50
Дрони атакували Харків: горять підприємство і авто (доповнено)
Дрони атакували Харків: горять підприємство і авто (доповнено)
11.11.2026, 14:03
Старі, радянські килими збирають у Харкові: як це допоможе тваринам
Старі, радянські килими збирають у Харкові: як це допоможе тваринам
11.11.2026, 14:38
Пожежі, п’ятеро постраждалих: фото наслідків атак на Харків 11 листопада
Пожежі, п’ятеро постраждалих: фото наслідків атак на Харків 11 листопада
11.11.2026, 14:00

Новини за темою:

11.11.2026
“Швидка” перекинулась у Харкові через ДТП: в машині були мати з дитиною
11.11.2026
Вибух в Харкові: БпЛА вдарив по Салтівці, горить авто, загиблі (доповнено)
11.11.2026
Чому дорожчає молоко: фермерка з Харківщини — про дефіцит та закриття бізнесу
11.11.2026
Наслідки нічної атаки на Салтівці вже усунули комунальники (фото)
11.11.2026
Старі, радянські килими збирають у Харкові: як це допоможе тваринам


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Харків готується до снігопадів й ожеледиці: які запаси формують дорожники», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2026 в 16:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові триває підготовка дорожньої інфраструктури до зими. КП “Шляхрембуд” переобладнало вже понад 200 одиниць спецтехніки та формує запаси посипних матеріалів.".