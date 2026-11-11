Харків готується до снігопадів й ожеледиці: які запаси формують дорожники

У Харкові триває підготовка дорожньої інфраструктури до зими. КП “Шляхрембуд” переобладнало вже понад 200 одиниць спецтехніки та формує запаси посипних матеріалів.

У Харківській міськраді повідомили, що загалом автопарк підприємства налічує 359 одиниць спецтехніки, призначеної для утримання доріг.

“Станом на сьогодні до зимового сезону переобладнано 225 машин. Частина техніки задіяна на виконанні поточних робіт з прибирання міста. Крім того, комунальники формують необхідні запаси посипних матеріалів для обробки дорожнього покриття та пішохідних зон під час ожеледиці”, – розповіли у мерії.

Зазначається, що у період снігопадів та ускладнення погодних умов комунальники працюватимуть у посиленому режимі.

Нагадаємо, раніше у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області повідомили про підготовку до зими. Зазначалось, що понад 30 тисяч тонн протиожеледних матеріалів уже заготовлено, обрано пріоритетні маршрути, а виробничі бази розосереджено різними районами.