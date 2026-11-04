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Пріоритет – військові маршрути: як готуються до зими шляховики на Харківщині

Економіка 20:08   04.11.2026
Тетяна Литвіна
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Пріоритет – військові маршрути: як готуються до зими шляховики на Харківщині

Понад 30 тисяч тонн протиожеледних матеріалів уже заготовлено, обрано пріоритетні маршрути, а виробничі бази розосереджено різними районами, відзвітувала Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області про підготовку до зими. 

У цей зимовий сезон дороги обслуговуватимуть три компанії – “Автомагістраль-Південь”, “РДС” та “Автострада”. За даними Служби, вони вже заготовили понад 60% загальної річної потреби протиожеледних матеріалів.

дороги Харківщини
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Також облаштовано нові виробничі бази, зокрема, у Лозівському та Ізюмському районах.

“Це дозволить організувати роботу дорожніх бригад та техніки з урахуванням потреб різних районів області”, – кажуть у Службі відновлення.

дороги Харківщини
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Водночас частина доріг регіону (близько 530 км) проходить тимчасово окупованими територіями або сірою зоною. Під обстрілами їх обслуговувати неможливо. Тому акцент робитимуть на пріоритетних маршрутах.

“Враховуючи потреби військової логістики, визначено основні маршрути… Саме на цих напрямках роботи із зимового утримання будуть проводитися насамперед”, – сказали у Службі відновлення.

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

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Нагадаємо, наступна ділянка, яку планують закрити антидроновими сітками, — це відрізок окружної дороги від авторинку «Лоск» до Олексіївки.
Про це на брифінгу розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов, повідомляє кореспондент МГ «Об’єктив».

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2026 в 20:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 30 тисяч тонн протиожеледних матеріалів уже заготовлено, обрано пріоритетні маршрути, а виробничі бази розосереджено різними районами.".