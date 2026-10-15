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Не їздити дорогою Дергачі-П’ятихатки: під Харковом РФ полює на авто

Події 09:20   15.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Не їздити дорогою Дергачі-П’ятихатки: під Харковом РФ полює на авто Фото: Олександр Гололобов/телеграм

Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов констатував, що останнім часом все частіше фіксують випадки знищення цивільних авто російськими безпілотниками. Він пояснив: у передмісті Харкова – небезпечно, тому закликав утриматися від поїздок дорогою Дергачі-П’ятихатки, а також рекомендував не їздити на північ від селища Лісне. 

Так на околицях Черкасько-Лозової ворог випустив БпЛА по авто, який займається вивезенням побутових відходів. А в центрі села внаслідок атаки повністю згорів автомобіль. У Лісному – окупанти знищили Toyota Prado, постраждав мешканець.

Ситуація у передмісті Харкова
Фото: Олександр Гололобов/телеграм

Аналізуючи останні випадки, можна припустити, що особливу увагу операторів ворожих безпілотників можуть привертати транспортні засоби великих розмірів — позашляховики, мікроавтобуси та спеціалізована техніка. Водночас небезпека існує для будь-якого транспорту. Наполегливо не рекомендую без нагальної потреби пересуватися дорогами на північ від селища Лісне. Це може становити реальну загрозу вашому життю та здоров’ю. Також прошу зважати на можливі ризики під час пересування дорогою Дергачі — П’ятихатки, особливо на великогабаритному транспорті“, – закликав Гололобов.

Ситуація у передмісті Харкова
Фото: Олександр Гололобов/телеграм

Також він попросив мешканців не виходити з машини у разі виявлення ворожого БпЛА, щоб попередити інших водіїв про небезпеку. Натомість начальник Громади рекомендує подати звуковий або світловий сигнал. Так, пояснив він, шанси врятувати машину і власне життя набагато вищі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2026 в 09:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Він пояснив: у передмісті Харкова – небезпечно, тому закликав утриматися від поїздок дорогою Дергачі-П’ятихатки,".