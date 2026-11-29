Відділ комунікації ГУ Нацполіції повідомив про серію викрадень у Берестинському районі на Харківщині. У них підозрюють 18-річного юнака.

“У жовтні у нічний час 18-річний чоловік помітив автомобіль ВАЗ, припаркований поблизу багатоповерхівок. Скориставшись відсутністю власника та тим, що двері автівки були незамкнені, він проник до салону, запустив двигун та поїхав з місця події. Транспортний засіб правоохоронці розшукали та вилучили у місті Полтава”, – повідомили в ГУНП.

Однак разовим викраденням справа не обмежилася. Далі, за даними слідства, той самий фігурант знайшов новий автомобіль, який “погано стояв”. Однак далеко поїхати не зміг.

“Через шість днів юнак за аналогічних обставин незаконно заволодів ще одним автомобілем цієї ж марки, припаркованим у дворі багатоповерхового будинку. Під час поїздки фігурант застряг на автівці в лісосмузі поблизу одного з населених пунктів Берестинського району, де й покинув транспортний засіб. Поліцейські розшукали та вилучили й цей автомобіль”, – відзначили в поліції.

Читайте також: Які автомобілі найчастіше викрадають у Харківській області

Обидві машини повернули власникам. А лихому водієві повідомили про підозру в незаконному заволодінні авто.

Нагадаємо, на Харківщині п’яний вкрав Nissan та поїхав додому. Інцидент стався 14 жовтня у селі Соколове Чугуївського району. Підозрюють 38-річного чоловіка.