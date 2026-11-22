Поліцейські повідомили 65-річного харків’янина про підозру в домашньому насильстві щодо його дружини. В облуправлінні поліції кажуть, що чоловік систематично обзивав її та принижував.

Зокрема, висловлювався на її адресу нецензурною лайкою, погрожував фізичною розправою та поводився агресивно.

“Поліцейські неодноразово складали щодо порушника адміністративні матеріали за домашнє насильство, а також виносили термінові заборонні приписи, якими встановлювали обмеження щодо контакту з постраждалою. Проте вжиті заходи не зупинили кривдника”, – кажуть у поліції.

У вересні 2026 року чоловік під час сімейної сварки знову почав ображати дружину. За це йому повідомили про підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, у соцмережах з’явилася інформація про чоловіка, який нібито нападає на жінок у метро або біля входу на станцію підземки. Постраждалі кажуть, що це відбувається на «Холодній горі» та «Університеті». У поліції МР «Об’єктив» повідомили, що проводиться перевірка.