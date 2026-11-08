Заборонний припис співмешканцю: в Харкові поліція захистила жінку

Факт домашнього насильства зафіксували в Харкові поліціянти. За їхньою інформацією, агресор – 51-річний чоловік.

“Повідомлення про подію надійшло до Харківського районного управління поліції № 2. На виклик виїхали працівники сектору протидії домашньому насильству. 53-річна жінка повідомила, що її 51-річний співмешканець висловлює словесні образи, агресивно себе поводить та погрожує фізичним насиллям”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліціянти винесли кривднику терміновий заборонний припис, зазначили в ГУНП.

Такий захід реагування на домашнє насильство передбачений порядком, який затвердило Міністерство внутрішніх справ України. Припис може містити такі заходи:

зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи;

заборона на вхід та перебування в місці проживання (перебування) постраждалої особи;

заборона в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.

Агресора попередили про адміністративну відповідальність, якщо він порушить припис.