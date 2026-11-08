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“Московський” у Харкові: Мін’юст звернувся до суду

Політика 18:17   08.11.2026
Оксана Горун
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“Московський” у Харкові: Мін’юст звернувся до суду

Активісти проєкту “Деколонізація Україна” звернули увагу на позов, поданий Міністерством юстиції України, щоб припинити діяльність юридичної особи з російською назвою в Харкові.

“Мін’юст подав позов про ліквідацію гаражного кооперативу “Московський” на Північній Салтівці в Харкові”, – прокоментували деколонізатори.

Відповідна ухвала про відкриття спрощеного провадження у справі від 2 листопада 2026 року опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Згідно з документом, Мін’юст звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з позовом до Обслуговуючого кооперативу “Гаражно-будівельний кооператив “Московський”, який знаходиться на вулиці Бучми в Харкові. Суд просять припинити діяльність цієї юридичної особи.

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Нагадаємо, раніше деколонізатори повідомляли про те, що в Берестині відмовилися перейменувати вулицю на честь бригади “Хартія”. 

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2026 в 18:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Активісти проєкту “Деколонізація Україна” звернули увагу на позов, поданий Міністерством юстиції України, щоб припинити діяльність юридичної особи з російською назвою в Харкові".