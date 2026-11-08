Складна ситуація на Харківщині: Зеленський і Міненерго про удари по енергетиці

Президент України Володимир Зеленський повідомив 8 листопада про наслідки російської атаки на енергетику України. Серед постраждалих регіонів – Харківська область. Найскладніша ситуація – в Дніпрі та регіоні.

“Була вночі атака по Дніпровщині. Росіяни вдарили по енергетиці, і понад 600 тисяч людей у Дніпрі та області залишилися без світла. Складна ситуація на Харківщині. Багато відключень загалом у регіонах. Лише на Житомирщині після російського обстрілу без опалення залишилось 140 багатоповерхівок. Практично у кожному постраждалому місті та громаді тривають ремонтні роботи”, – написав Зеленський.

Він зазначив, що за цей тиждень росіяни випустили по містах і громадах України 115 ракет різних типів, майже 1900 керованих авіабомб і понад 3000 ударних дронів.

За оперативними даними Міненерго, через російські атаки на об’єкти енергетики минулої ночі є знеструмлення в Дніпровській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Харківській і Чернігівській областях. Також тимчасово втратила зовнішнє живлення окупована Запорізька АЕС, вона працює на генераторах.

“Найскладніша на ранок ситуація на Дніпровщині. Внаслідок ворожих атак пошкоджено значну кількість важливих для електропостачання області енергооб’єктів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. До стабілізації ситуації у регіоні діють екстрені аварійні відключення. Також аварійні відключення застосовані у Харківській, Полтавській та Сумській областях. Складною залишається ситуація у столичному регіоні. Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури продовжують діяти мережеві обмеження“, – поінформували в міністерстві.

Нагадаємо, Харківобленерго близько 10:00 8 листопада попередило, що в області почалися аварійні відключення. Про удари по критичній інфраструктурі, через які відбулися відключення електрики, повідомляли мери Лозової та Златополя. За даними Златопільського міського голови Миколи Бакшеєва, на Харківщині знеструмлені 250 тисяч абонентів.