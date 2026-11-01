Вітаміни цілий рік: ферментовані овочі, чим корисні та як приготувати

Дієтологи наполягають: ферментовані овочі, які містять чимало вітамінів, пребіотиків і пробіотиків для роботи кишківника, обов’язково мають бути на столі українців.

Тепла пора року, а разом із нею й свіжі овочі, багаті на вітаміни, закінчилися. Натомість стартував сезон ферментованих (квашених) овочів, які є традиційною стравою багатьох народів.

Кімчі – у корейців, туршу – у вірмен і турків

Зокрема, корейці є світовими лідерами за щоденним споживанням ферментованих овочів. Національна корейська страва — кімчі (гостра квашена пекінська капуста із рибним соусом) є чи не на кожному споживанні їжі. Не відстають від корейців японці, які вживають цукемоно — ферментовані редьку дайкон, сливи умебоші, огірки і баклажани, а ще – ферментовану сою у вигляді пасти місо.

Китайці щодня їдять пао цай – асорті з ферментованої капусти, селери, редиски та суань цай – власне кислу капусту.

У турецькій, ліванській, іранській і вірменській кухнях популярні овочеві асорті туршу – ферментовані перці, цвітна капуста, морква та часник, які подають на стіл як обов’язкову щоденну закуску.

У німців й австрійців до м’ясних страв обов’язково має бути класична квашена капуста.

Українці та народи Східної й Центральної Європи, зокрема поляки, чехи, литовці традиційно щодня вживають квашені капусту, огірки, помідори, а ще квашений буряк і буряковий квас.

Квашена капуста – супер’їжа для довголіття

Відома українська лікар-дієтолог Оксана Скиталінська давно популяризує ферментовані овочі та наполягає – це їжа довгожителів.

«Квашена капуста це – корисні молочнокислі бактерії (лактобактерії), які омолоджують в прямому сенсі, наш кишковий мікробіом (з віком він старіє). Це ПРОбіотик. Також квашена капуста – це нерозчинна клітковина, що сприяє кращій моториці кишківника і є ПРЕбіотиком, який живить корисні бактерії (і лакто-, і біфідо-, і багато інших). Містить багато вітаміну С у L-формі, тобто у миттєво засвоюваному вигляді. Покращує засвоєння білкових страв (яйця, мʼясо, риба, бобові, гриби)», – перелічує властивості суперфуду Скиталінська на власній сторінці.

Салат із квашеною капустою зменшує запалення в організмі, корисний для людей із хронічними, аутоімунними хворобами, ожирінням, онкозахворюваннями, при старінні. І на додачу сприяє синтезу колагену.

Квашена капуста: рецепт

Приготувати в домашніх умовах традиційну квашену капусту не складно:

Нашаткувати дрібно капусту, додати тертої моркви, солі (не йодованої!) – із розрахунку 1 столова ложка на 1 кг капусти. Для кращого бродіння радять додавати на 1 кг капусти ще 1 чайну ложку цукру. Добре пом’яти руками посічені овочі, щоб виступив сік. До цієї капусти додати ще лавровий лист, духмяний перець горошком, кмин і коріандр – останні два зменшують здуття у кишківнику. Скласти все у банку або емальовану місткість, притиснути пресом, щоб сік добре покрив капусту. До речі, у трилітровій банці функцію преса може виконати звичайна капронова крижка, якщо її запхали просто у банку поверх власне капусти. Прикрити банку кришкою від пилу, але не закривати, адже через бродіння буде виходити сік. Власне, для цього потрібна миска, куди він стікатиме. Банку з капустою ставлять у тепле приміщення, зазвичай, на кухні, де вона кваситиметься три дні. На другий день капусту у банці треба обов’язково поштрикати чимось, щоб виходило повітря. Згодиться довгий ніж або чиста ручка половника. Повторити цю маніпуляцію і на третій день. На третій день капуста вже готова. Тож варто закрити її кришкою і поставити до холодильника, щоб не перекисла.

Ферментовані овочі: рецепт

Але квасити, або ферментувати, можна не лише капусту. У хід йде усе, що пропонують українські ринки: буряк, морква, часник, яблука, цвітна капуста. І якщо звичайну квашену капусту потрібно м’яти руками, то у цьому випадку овочі необхідно лише помити, почистити, порізати потрібними шматками, скласти у банку, залити розсолом – і облишити на 5 діб.

Розсіл: 1 столова ложка солі (не йодованої!) на 1 л холодної води.

Спеції: лавровий лист, духмяний перець горошком, кмин, коріандр.

Чистимо буряк, моркву, часник; миємо яблука, солодкий перець, капусту. Тонкими слайсами ріжемо моркву і буряк; яблука і солодкий перець – на четвертини. Капусту ріжемо неширокими шматками, цвітну – розбираємо на суцвіття.

У трилітрову банку викладаємо всі овочі шарами, присипаємо приправами і заливаємо холодним розсолом, який має все добре покрити. Одягаємо на банку гумову рукавичку, яка буде індикатором бродіння, – на другий чи третій день треба буде в одному з пальців зробити голкою маленьку дірочку, через яку виходитиме повітря.

Квасяться такі овочі 4-5 днів, після чого їх ставлять у холодильник або льох, де процес ферментації продовжиться. І на цьому, власне, все – можна куштувати. Смачного!