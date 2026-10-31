Секрети теплиць Харкова: як правильно зберігати та розмножувати квіти взимку

У теплицях СКП «Харківзеленбуд» триває підготовка рослин до зимового періоду. Напередодні холодів із міських клумб забрали пеларгонії, бегонії, хризантеми та жоржини. Комунальники не лише зберігають квіткову продукцію, а й розмножують її, аби зекономити бюджетні кошти. Як правильно доглядати за цими рослинами взимку — МГ “Об’єктив” розповіли фахівці підприємства.

Пеларгонія: радикальна обрізка та живцювання

У теплицях «Харківзеленбуду» готують до зимового періоду пеларгонію, яку зібрали з міських квітників.

Квітникарка Яна демонструє процес обробки цієї рослини: «Ну от ми беремо кущ і дивимося. Обриваємо сухі листочки, обрізаємо стовбур — він нам уже не потрібен. Далі дивимося кореневу систему: очищаємо злегка і трохи її підрізаємо. Це все освіжає і дасть ріст решті паростків».

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Цей радикальний спосіб має ще одну перевагу — таким чином рослину можна розмножити.

«Ось це ми можемо живцювати — воно зелене і молоде. Тобто це можна зробити ось так: раз, відрізали, почистили. Далі їх саджають у землю, і там певний догляд за ними теж потрібен. Зробити тепличні умови, накрити плівочкою і стежити за тим, щоб він вчасно був политий, щоб не пересох. Завдяки цьому потім через певний час з’являються корінці й отримуємо красиву квітку», — пояснює квітникарка.

Бегонія: чому не варто поспішати з обрізкою

А от з обрізкою бегонії поспішати не слід. Це одна з найпоширеніших помилок тих, хто намагається зберегти квітку до весни.

“Ми їх чистимо, підрізаємо, якщо потрібно, і садимо в горщик на зиму. Вона повинна дати знизу паростки. Ми обріжемо зайве, і тоді вже знизу піде красивий кущ на літо. Одразу обрізати не треба, тому що рослина захворіє і може загинути. Потрібна кімнатна температура, помірний полив. Сонце бажано для неї розсіяне”, — розповідає квітникарка Анна.

Увесь процес у теплиці контролює пухнаста мешканка на ім’я Луна.

«Оце помічниця в нас, кинута була. Взяли її з вулиці. Ми працюємо, вона приходить, може походити по теплицях. Така комунікабельна», — додає Анна.

Хризантема мультифлора: зимовий догляд та відновлення

Багато питань у любителів квітів виникає щодо популярної хризантеми мультифлора. Купуючи пишні кущі восени, люди часто вважають їх одноразовими, бо не розуміють, як їх зберегти.

«Є кілька способів. Одні можуть посадити в горщику просто у землю, і вона може зимувати там. Я не обрізаю хризантему на зиму. Вона входить в зиму з шапкою, бо коли починається сніг, сніг накриває хризантему і її окутує, їй тепліше стає. Весною її обрізати — і потім підуть паростки, вона оновиться. Хтось, як постоїть хризантема, зносить її у погріб. То інколи треба поливати: коли ґрунт дуже висохне, треба її трішки зволожувати. Потім її в погребі можна й обрізати. Весною ви побачите, коли підуть нові пагони, — тоді її діставати треба», — радить майстриня дільниці СКП «Харківзеленбуд» Марина Мірошниченко.

На самому ж підприємстві хризантему не просто зберігають, а й розмножують.

«Ми її ставимо на стелажі, вона доцвітає, потім ми обрізаємо. І потім, коли вона починає давати нові паростки, ми їх живцюємо. Тому у нас ця хризантема теж цілорічна», — зазначає фахівчиня.

Жоржини: підготовка бульб до зберігання

У наступному приміщенні квітникарки працюють із жоржинами.

«Вони для квартири не годяться. Ця рослина тільки на вулиці гарно квітує і росте. У квартирі дуже сухо для неї. Вона потребує вологого та короткого дня», — застерігає квітникарка Ліза.

Рослина також дуже боїться морозів, тому комунальники заздалегідь викопали бульби.

«Ми їх обрізаємо, чистимо, складаємо в ящики, і вони в нас будуть зберігатися до березня. Це треба, щоб був прохолодний та сухий погріб — не у кожному погребі вона зберігається. І після цього будемо саджати їх у горщики», — пояснює Ліза.

Автономність теплиць та плани на новий сезон

У «Харківзеленбуді» констатують: цього року мали гарний досвід з розмноженням хризантем — у теплицях виростили декілька тисяч кущів. Зараз відпрацьовують технологію з вибагливими бегоніями.

«У нашому тепличному комплексі роботи не вщухають ані на мить протягом усього року. Тому що якщо не вирощують рослини на живцювання, на розмноження, то видають рослини, які вже треба висаджувати на клумби та квітники нашого міста. От зараз навпаки: дівчата приймають квіткову продукцію з клумб для того, щоб розмножити, підготувати на наступний рік. Таким чином ми і підтримуємо необхідну кількість і квітів, і декоративних рослин для того, щоб вквітчати Харків, але й економимо гроші, щоб не закупляти їх, а власними силами це вирощувати», — розповів речник підприємства Андрій Кравченко.

Аби усі рослини перезимували у теплі незалежно від стану енергосистеми, тепличному комплексу забезпечили автономність.

«Ми утеплили наші теплиці, перевірили, аби ніде не було протягів чи щілин. Крім того, до нашої котельні ми підготували необхідний запас дров для того, щоб вони підтримували необхідну температуру. Зараз намагаємося якомога пізніше почати опалювати, для того, щоб зекономити ресурс. У нас підготовлені так само електрогенератори, які дозволятимуть у разі блекауту функціонувати всьому підприємству», — зазначає речник підприємства.

На вулицях Харкова ще висаджують хризантеми. На деяких локаціях їх залишать на зиму як експеримент: якщо рослини виживуть, практику поширюватимуть і надалі задля економії ресурсів. Також триває висадка тюльпанів. Підсумки квіткового сезону комунальники підіб’ють вже наприкінці листопада, проте вже анонсують плани на 2027 рік.

«Принаймні не менше, ніж цього року висадити — це мільйон квітів. Якщо нам вдасться розмножити те, що ми собі задумали, то це буде й більше. І, можливо, потішимо містян новими квітами та новими декоративними рослинами в нашому Харкові», — підсумовує Кравченко.