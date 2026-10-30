Ранкові удари по Харкову, «прильоти» в області: чим била РФ, наслідки

В Харківській обласній прокуратурі повідомили про наслідки ворожих ударів по Харкову та області.

Вранці 30 жовтня армія РФ атакувала Харків безпілотниками, попередньо, типу «Герань-3». В Основ’янському районі влучання зафіксовано на території транспортного підприємства. Виникла пожежа, горіли автомобілі.

У Київському районі ворожий БпЛА влучив у дах ТРЦ. За медичною допомогою звернулися четверо людей. У жінки діагностували вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму та гостру реакцію на стрес. Ще троє людей — дві жінки та чоловік — зазнали гострої реакції на стрес.

Близько 08:30 у селищі Золочів FPV-дрон на оптоволокні влучив поблизу магазину. Пошкоджено скління вікон. Інформація про постраждалих не надходила.

Також вранці, попередньо два БпЛА типу «Герань-3», атакували село Привокзальне. Влучання зафіксували в дорожнє покриття. Пошкоджені чотири житлові будинки, господарську споруду та легковий автомобіль. Без постраждалих.