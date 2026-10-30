Live
  • Сб 31.10.2026
  • Харків  +8°С
  • USD 45.53
  • EUR 50.68

Ранкові удари по Харкову, «прильоти» в області: чим била РФ, наслідки

Події 16:00   30.10.2026
Вікторія Яковенко
Підпишіться на нас в Google
Ранкові удари по Харкову, «прильоти» в області: чим била РФ, наслідки

В Харківській обласній прокуратурі повідомили про наслідки ворожих ударів по Харкову та області.

Вранці 30 жовтня армія РФ атакувала Харків безпілотниками, попередньо, типу «Герань-3». В Основ’янському районі влучання зафіксовано на території транспортного підприємства. Виникла пожежа, горіли автомобілі.

У Київському районі ворожий БпЛА влучив у дах ТРЦ. За медичною допомогою звернулися четверо людей. У жінки діагностували вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму та гостру реакцію на стрес. Ще троє людей — дві жінки та чоловік — зазнали гострої реакції на стрес.

Близько 08:30 у селищі Золочів FPV-дрон на оптоволокні влучив поблизу магазину. Пошкоджено скління вікон. Інформація про постраждалих не надходила.

Також вранці, попередньо два БпЛА типу «Герань-3», атакували село Привокзальне. Влучання зафіксували в дорожнє покриття. Пошкоджені чотири житлові будинки, господарську споруду та легковий автомобіль. Без постраждалих.

удар по Харькову и области

удар по Харькову и области

Читайте також: Стало відомо, який ТЦ атакувала РФ у Харкові: він тимчасово не працює

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Прилетіло по «Дафі», опалювальний сезон стартував – підсумки 30 жовтня
Прилетіло по «Дафі», опалювальний сезон стартував – підсумки 30 жовтня
30.10.2026, 23:00
Дощі та +11: прогноз погоди на 31 жовтня у Харкові та області
Дощі та +11: прогноз погоди на 31 жовтня у Харкові та області
30.10.2026, 20:32
Новини Харкова — головне 30 жовтня: удар по ТЦ, опалювальний можна починати
Новини Харкова — головне 30 жовтня: удар по ТЦ, опалювальний можна починати
30.10.2026, 22:10
Удар по Ізюму: загинуло 5 співробітників філії Харківського ЦКПХ
Удар по Ізюму: загинуло 5 співробітників філії Харківського ЦКПХ
30.10.2026, 20:16
Стало відомо, який ТЦ атакувала РФ у Харкові: він тимчасово не працює
Стало відомо, який ТЦ атакувала РФ у Харкові: він тимчасово не працює
30.10.2026, 14:47
На Харківщині дозволили почати опалювальний сезон — розпорядження Синєгубова
На Харківщині дозволили почати опалювальний сезон — розпорядження Синєгубова
30.10.2026, 13:36

Новини за темою:

30.10.2026
Прилетіло по «Дафі», опалювальний сезон стартував – підсумки 30 жовтня
05.10.2026
На ліквідацію наслідків удару КАБами по Харкову знадобиться кілька днів
30.10.2026
У Саржин яр повернули годинник: його відремонтували й закрили захисним склом
30.10.2026
Обіцяв вивезти військового за кордон: чоловіка затримали на Харківщині
30.10.2026
Стало відомо, який ТЦ атакувала РФ у Харкові: він тимчасово не працює


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ранкові удари по Харкову, «прильоти» в області: чим била РФ, наслідки», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2026 в 16:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській обласній прокуратурі повідомили про наслідки ворожих ударів по Харкову та області.".