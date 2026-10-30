Утренние удары по Харькову, «прилеты» в области: чем била РФ, последствия
В Харьковской областной прокуратуре сообщили о последствиях вражеских ударов по Харькову и области.
Утром 30 октября армия РФ атаковала Харьков беспилотниками, предварительно типа «Герань-3». В Основянском районе попадание зафиксировано на территории транспортного предприятия. Возник пожар, горели автомобили.
В Киевском районе вражеский БпЛА попал в крышу ТРЦ. За медицинской помощью обратились четыре человека. У женщины диагностировали взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и острую реакцию на стресс. Еще три человека — две женщины и мужчина — подверглись острой реакции на стресс.
Около 08:30 в поселке Золочев FPV-дрон на оптоволокне попал вблизи магазина. Повреждено остекление окон. Информация о пострадавших не поступала.
Также утром, предварительно два БпЛА типа «Герань-3», атаковали село Привокзальное. Попадание зафиксировали в дорожное покрытие. Повреждены четыре жилых дома, хозяйственное сооружение и легковой автомобиль. Без пострадавших.