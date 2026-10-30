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Утренние удары по Харькову, «прилеты» в области: чем била РФ, последствия

Происшествия 16:00   30.10.2026
Виктория Яковенко
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Утренние удары по Харькову, «прилеты» в области: чем била РФ, последствия

В Харьковской областной прокуратуре сообщили о последствиях вражеских ударов по Харькову и области.

Утром 30 октября армия РФ атаковала Харьков беспилотниками, предварительно типа «Герань-3». В Основянском районе попадание зафиксировано на территории транспортного предприятия. Возник пожар, горели автомобили.

В Киевском районе вражеский БпЛА попал в крышу ТРЦ. За медицинской помощью обратились четыре человека. У женщины диагностировали взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и острую реакцию на стресс. Еще три человека — две женщины и мужчина — подверглись острой реакции на стресс.

Около 08:30 в поселке Золочев FPV-дрон на оптоволокне попал вблизи магазина. Повреждено остекление окон. Информация о пострадавших не поступала.

Также утром, предварительно два БпЛА типа «Герань-3», атаковали село Привокзальное. Попадание зафиксировали в дорожное покрытие. Повреждены четыре жилых дома, хозяйственное сооружение и легковой автомобиль. Без пострадавших.

удар по Харькову и области

удар по Харькову и области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2026 в 16:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре сообщили о последствиях вражеских ударов по Харькову и области.".