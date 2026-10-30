В Саржин яр вернули часы: их отремонтировали и закрыли защитным стеклом

В Харькове в Саржином яру установили восстановленные часы.

«Прибор был поврежден взрывом несколько недель назад. Специалисты перебрали механизм, обновили циферблат, стрелки. Отремонтировали подсветку и закрыли защитным стеклом», — сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

Напомним, более 700 многолетних растений высадили на Клочковском спуске в Харькове. В «Харьковзеленстрое» сообщили, что склоны украсили композициями из кустов хризантем и лаванды. Также посеяли луговые цветы: васильки, маки, ромашки и лен. Коммунальщики добавили: уже следующей весной склоны спуска зацветут яркими красками.