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В Саржин яр вернули часы: их отремонтировали и закрыли защитным стеклом

Общество 16:42   30.10.2026
Виктория Яковенко
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В Саржин яр вернули часы: их отремонтировали и закрыли защитным стеклом Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

В Харькове в Саржином яру установили восстановленные часы.

«Прибор был поврежден взрывом несколько недель назад. Специалисты перебрали механизм, обновили циферблат, стрелки. Отремонтировали подсветку и закрыли защитным стеклом», — сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

часы вернули в Саржин яр
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Напомним, более 700 многолетних растений высадили на Клочковском спуске в Харькове. В «Харьковзеленстрое» сообщили, что склоны украсили композициями из кустов хризантем и лаванды. Также посеяли луговые цветы: васильки, маки, ромашки и лен. Коммунальщики добавили: уже следующей весной склоны спуска зацветут яркими красками.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2026 в 16:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в Саржином яру установили восстановленные часы.".