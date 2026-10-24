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Сегодня 24 октября 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   24.10.2026
Оксана Горун
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Сегодня 24 октября 2026: какой праздник и день в истории

24 октября 2003 года состоялся последний коммерческий пассажирский рейс сверхзвукового самолета «Concorde». В 1991-м Верховная Рада Украины приняла заявление о безъядерном статусе страны. В 1960-м на Байконуре произошла самая масштабная катастрофа в истории ракетной техники. В 1945-м торжественно открыли ООН. В 1941-м немецкие войска захватили Харьков. В 1901-м школьная учительница Энни Тейлор стала первым человеком, успешно преодолевшим Ниагарский водопад в бочке. В 1648-м страны Европы заключили Вестфальский мир, который заложил фундамент современной политической системы с распределением на национальные государства.

Праздники и памятные даты 24 октября

24 октября в мире – Международный день ООН, Всемирный день информации о развитии, Международный день дипломатов и Международный день действий в защиту климата.

Также сегодня: Всемирный день борьбы с полиомиелитом, Всемирный день рубца, Всемирный день кенгуру. Стартуют Неделя разоружения и Всемирная неделя медиа- и информационной грамотности.

Видео создано с использованием ИИ

24 октября в истории

24 октября 1648 года страны Европы заключили Вестфальский мир, завершивший Тридцатилетнюю войну. Подробнее.

24 октября 1901 года американская школьная учительница Энни Тейлор стала первым человеком, успешно преодолевшим Ниагарский водопад в бочке. Подробнее.

Энни Тейлор - преодолела Ниагару в бочке
Энни Тейлор. Автор фото неизвестен. Источник: Коллекция фотографий Фрэнсиса Дж. Петри

24 октября 1941 года немецкие войска захватили Харьков. Подробнее.

24 октября 1945 года торжественно открыта Организация Объединенных Наций.

24 октября 1960 года на Байконуре произошла самая крупная катастрофа в истории ракетной техники. Взорвалась межконтинентальная баллистическая ракета. Подробнее.

24 октября 1991 года Верховная Рада Украины приняла заявление о безъядерном статусе. В этом документе Украина в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие.

24 октября 1993 года состоялась интронизация патриарха Киевского и всея Руси-Украины Владимира (Романюка).

24 октября 2003 года состоялся последний коммерческий пассажирский рейс сверхзвукового самолета «Concorde». Он вылетел из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и прибыл в лондонский Хитроу, преодолев Атлантику на скорости, вдвое превышающей скорость звука.

«Самолет British Airways перевозил 100 пассажиров, включая актрису Джоан Коллинз, модель Кристи Бринкли и супруги из Огайо, которые, как сообщается, заплатили 60 000 долларов на eBay за два билета (билет на трансатлантический рейс туда и обратно обычно стоит около 9000 долларов). Большая толпа зрителей встретила прибытие самолета в Лондон, совпавшее с двумя другими последними рейсами Concorde из Эдинбурга и Бискайского залива», — пишет проект History.

Concorde был совместной разработкой Великобритании и Франции. Эти самолеты преодолевали расстояние от Нью-Йорка до Лондона примерно за 3,5 часа. Пассажиров они перевозили с 1976 года. Завершение «эры конкордов» часто связывают с авиакатастрофой, произошедшей 25 июля 2000 года. Тогда Concorde авиакомпании «Air France» разбился после взлета из Парижа, погибли 109 пассажиров и членов экипажа, а также четыре человека на земле. После этого эксплуатацию сверхзвуковых пассажирских лайнеров приостановили на более чем год. Но они вернулись в небо – в ноябре 2001-го. Впрочем, в 2003-м Air France и British Airways окончательно вывели имеющиеся у них Concorde из эксплуатации, ссылаясь на экономические причины: рост расходов и уменьшение продаж билетов.

Церковный праздник 24 октября

24 октября чтят память мученика Арефы и с ним 4299 мучеников. Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день туман — будет потепление.

Если листья еще не упали с деревьев, то зима будет суровой.

Если небо ночью прояснилось, то будет мороз.

Что нельзя делать 24 октября

Нельзя отказывать никому в помощи.

Нельзя принимать подарки от незнакомых людей.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 октября 2003 года состоялся последний коммерческий пассажирский рейс сверхзвукового самолета «Concorde». В 1991-м Верховная Рада Украины приняла заявление о безъядерном статусе".