Сегодня 24 октября 2026: какой праздник и день в истории

24 октября 2003 года состоялся последний коммерческий пассажирский рейс сверхзвукового самолета «Concorde». В 1991-м Верховная Рада Украины приняла заявление о безъядерном статусе страны. В 1960-м на Байконуре произошла самая масштабная катастрофа в истории ракетной техники. В 1945-м торжественно открыли ООН. В 1941-м немецкие войска захватили Харьков. В 1901-м школьная учительница Энни Тейлор стала первым человеком, успешно преодолевшим Ниагарский водопад в бочке. В 1648-м страны Европы заключили Вестфальский мир, который заложил фундамент современной политической системы с распределением на национальные государства.

Праздники и памятные даты 24 октября

24 октября в мире – Международный день ООН, Всемирный день информации о развитии, Международный день дипломатов и Международный день действий в защиту климата.

Также сегодня: Всемирный день борьбы с полиомиелитом, Всемирный день рубца, Всемирный день кенгуру. Стартуют Неделя разоружения и Всемирная неделя медиа- и информационной грамотности.

Видео создано с использованием ИИ

24 октября в истории

24 октября 1648 года страны Европы заключили Вестфальский мир, завершивший Тридцатилетнюю войну. Подробнее.

24 октября 1901 года американская школьная учительница Энни Тейлор стала первым человеком, успешно преодолевшим Ниагарский водопад в бочке. Подробнее.

24 октября 1941 года немецкие войска захватили Харьков. Подробнее.

24 октября 1945 года торжественно открыта Организация Объединенных Наций.

24 октября 1960 года на Байконуре произошла самая крупная катастрофа в истории ракетной техники. Взорвалась межконтинентальная баллистическая ракета. Подробнее.

24 октября 1991 года Верховная Рада Украины приняла заявление о безъядерном статусе. В этом документе Украина в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие.

24 октября 1993 года состоялась интронизация патриарха Киевского и всея Руси-Украины Владимира (Романюка).

24 октября 2003 года состоялся последний коммерческий пассажирский рейс сверхзвукового самолета «Concorde». Он вылетел из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и прибыл в лондонский Хитроу, преодолев Атлантику на скорости, вдвое превышающей скорость звука.

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«Самолет British Airways перевозил 100 пассажиров, включая актрису Джоан Коллинз, модель Кристи Бринкли и супруги из Огайо, которые, как сообщается, заплатили 60 000 долларов на eBay за два билета (билет на трансатлантический рейс туда и обратно обычно стоит около 9000 долларов). Большая толпа зрителей встретила прибытие самолета в Лондон, совпавшее с двумя другими последними рейсами Concorde из Эдинбурга и Бискайского залива», — пишет проект History.

Concorde был совместной разработкой Великобритании и Франции. Эти самолеты преодолевали расстояние от Нью-Йорка до Лондона примерно за 3,5 часа. Пассажиров они перевозили с 1976 года. Завершение «эры конкордов» часто связывают с авиакатастрофой, произошедшей 25 июля 2000 года. Тогда Concorde авиакомпании «Air France» разбился после взлета из Парижа, погибли 109 пассажиров и членов экипажа, а также четыре человека на земле. После этого эксплуатацию сверхзвуковых пассажирских лайнеров приостановили на более чем год. Но они вернулись в небо – в ноябре 2001-го. Впрочем, в 2003-м Air France и British Airways окончательно вывели имеющиеся у них Concorde из эксплуатации, ссылаясь на экономические причины: рост расходов и уменьшение продаж билетов.

Церковный праздник 24 октября

24 октября чтят память мученика Арефы и с ним 4299 мучеников. Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день туман — будет потепление.

Если листья еще не упали с деревьев, то зима будет суровой.

Если небо ночью прояснилось, то будет мороз.

Что нельзя делать 24 октября

Нельзя отказывать никому в помощи.

Нельзя принимать подарки от незнакомых людей.