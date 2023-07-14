Сегодня 14 июля: какой праздник и день в истории

Год назад в этот день российские террористы ударили ракетами по Виннице. 14 июля 1099 года участники Первого крестового похода взяли Иерусалим и устроили в нем резню. В 1789-м восставшие парижане захватили Бастилию. В 1894-м в Украине состоялся первый футбольный матч. А в 1995 умер патриарх Киевский Владимир.

Праздники и памятные даты 14 июля

14 июля государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

В мире – День взятия Бастилии.

14 июля в истории

14 июля 1099 года участники Первого крестового похода взяли штурмом Иерусалим. На улицах города устроили резню, убивая мусульман и евреев, а также уничтожили мечети и синагоги.

Первый крестовый поход инициировал Папа Римский Урбан II. Официально так он отреагировал на просьбу о помощи императора Алексея I Комнина в противостоянии вторжению армии сельджуков. Однако между просьбой и реакцией прошел значительный промежуток времени. А помощь оказалась совсем не такой, на которую рассчитывал владыка Константинополя. В процессе крестового похода у Комнина возникли существенные разногласия с крестоносцами, ведь их воинство вовсе не собиралось ему подчиняться. В результате вместо освобождения территорий происходил их захват. До Иерусалима крестоносцы дошли в июле 1099 года. К тому моменту воинство, отправившееся в поход, сократилось в несколько раз. Но и оставшихся 20 тысяч рыцарей оказалось достаточно для захвата города. Они использовали тараны и машины для метания камней и проломили стены Иерусалима. В старинный город рыцари ворвались с криками: «Так хочет Бог!» – и устроили кровавое побоище. Эту бойню они назвали «очищением» Иерусалима. По разным данным было убито от 40 до 70 тысяч местных жителей. Императору Алексею Комнину Иерусалим не вернули. Вместо этого там устроили государство крестоносцев – Иерусалимское королевство.

14 июля 1789 года вошло в историю Франции как День взятия Бастилии. Падение старинного замка, превращенного в тюрьму, имело более символическое, чем практическое значение. Ведь освобождать оттуда фактически было некого – на момент штурма в Бастилии оставалось всего семь заключенных. А гарнизон был чуть больше сотни воинов. Но само падение Бастилии стало отправной точкой Великой французской революции. Во Франции этот день до сих пор – государственный праздник.

Штурм повстанцы начали после отказа коменданта Бастилии маркиза де Лоне добровольно сдать крепость. Толпа без особого труда добралась до второго двора крепости, где были помещения коменданта и гарнизона. В этот момент комендант принял решение взорвать строение. Но когда он уже отправился в пороховой погреб с горящим факелом, его остановили собственные подчиненные. Два офицера заставили коменданта созвать военный совет. А там гарнизон почти единогласно решил сдаться. Над крепостью подняли белый флаг. Захватив Бастилию, мятежники сразу приняли решение снести ее. Крепость разбирали до 16 мая 1791 года. Большинство каменных блоков пустили на строительство моста Конкорд. Также из битого камня делали сувениры – миниатюрные изображения Бастилии.

14 июля 1894 года состоялся первый официально зарегистрированный футбольный матч на территории Украины. Во Львове на стадионе в Стрыйском парке сошлись местная команда «Сокол» и их соперники из Кракова. Игра шла до первого гола. Победили львовяне. Мяч на седьмой минуте забил второкурсник учительской гимназии Владимир Хомицкий.

14 июля 1933 года в США вышел первый мультфильм с персонажем, который впоследствии стал культовым — моряком Попаем.

До этого Попай уже был популярен среди читателей комиксов. Его создал художник-карикатурист Элзи Крайслер Сегар. Впервые он появился 17 января 1929 года в серии ежедневных комиксов «Thimble Theatre», которые печатал «New York Journal». Попай с самого начала был второстепенным персонажем. Он должен был присутствовать только в одной истории. Но читателям настолько понравился типаж, что он постепенно вытеснил главных героев серии и стал главным действующим лицом. Первый мультфильм с Попаем создала нью-йоркская мультипликационная студия «Fleischer Studios». Он назывался «I Yam What I Yam» (искаженное «Я такой, какой есть»). Первая серия мультфильмов о Попае выходила в течение почти 10 лет – до 1942-го. За это время вышло 108 короткометражек. Дальше историю моряка продолжила другая мультипликационная студия, впоследствии еще и еще. В целом, он «снимался в мультфильмах» до 1988-го.

14 июля 1995 года умер Патриарх Киевский и всея Руси-Украины (УПЦ Киевского патриархата) Владимир (Василий Романюк). Романюк с юных лет принимал участие в национально-освободительной борьбе. Уже в 19 лет впервые был осужден – за принадлежность к ОУН – сразу на 20 лет лишения свободы (со временем срок сократили до 10 лет). Но в тюрьме ему дали второй срок – за «антисоветскую агитацию и пропаганду». В Украину он вернулся в 1959-м. Окончил высшие богословские курсы в Ивано-Франковске, а затем Московскую духовную семинарию. С 1964 по 1972 год был священником в приходах Ивано-Франковской и Коломыйской епархий Русской православной церкви.

Но в январе 1972-го его снова арестовали и осудили за ту же «агитацию и пропаганду» – на семь лет лагерей особо строгого режима и три года ссылки. Будучи в ссылке, отказался от советского гражданства, а выйдя – смог эмигрировать. В Украину он вернулся в 1990-м и был рукоположен в сан епископа. Стал епископом Ужгородским и Виноградовским. Стал одним из основателей УПЦ Киевского патриархата. После смерти патриарха Мстислава на Всеукраинском православном соборе 21 октября 1993 избран патриархом. Патриарх Владимир, по официальной версии, скончался от четвертого инфаркта. При этом обстоятельства его смерти вызывают вопросы. В последние месяцы жизни он сообщал, что получает угрозы от неизвестных. В день смерти получил телефонный звонок, после которого ушел из своей резиденции в Ботанический сад Киевского университета. Там он встретился с двумя женщинами. Якобы во время встречи патриарху стало плохо, женщины пытались его реанимировать, но когда на место прибыла «скорая», странные гражданки исчезли. Сын патриарха Тарас заявлял о возможности насильственной смерти, но эту тему постепенно закрыли.

14 июля 2022 года армия РФ совершила очередной массовый теракт, нанеся ракетный удар «Калибрами» по Виннице.

Ракеты ударили по центру города днем – в 10:45. В результате атаки погибли 27 человек, ранения получили еще более 200. Среди погибших было трое детей: четырехлетняя девочка и мальчики семи и восьми лет. Самая младшая из погибших – Лиза Дмитриева. В момент удара она возвращалась с мамой с занятий с логопедом. Мама Лизы выжила. А фото девочки облетели все соцсети, став одним из ужаснейших свидетельств российского расчеловечивания. Два убитых армией РФ мальчика — это семилетний Максим Жарий, погибший вместе с мамой в медицинском центре, где проходил обследование, и восьмилетний Кирилл Пяхин (он был в припаркованном автомобиле, где ждал своего дядю, дядя получил ранения).

Церковный праздник 14 июля

14 июля христиане чтят память бессребреников Космы и Дамиана. Они жили в III веке в Риме. Мать воспитала братьев в христианском благочестии. Она рано скончалась. Основным занятием братьев было врачебное дело, в котором они добились успеха. Они не брали за свой труд платы. И, оказывая медицинскую помощь людям, проповедовали им христианство и объясняли, что исцеляют благодаря силе Божьей. На братьев донесли завистники. Косму и Дамиана вызвали в Рим к императору Карину. Император требовал от них признать языческих богов, но святые отказались. Когда император начал пугать их пытками, неожиданно его шея искривилась так, что он не мог повернуть головы. Тогда Карина охватил страх. Он покаялся перед братьями, заявил о своей вере в Христа и сразу получил исцеление. А бессребреников он отпустил на свободу. Святые вернулись в родной поселок и продолжили лечить людей. Но мирно умереть им было не суждено. Они пострадали от завистника-врача, когда-то являвшегося их учителем. Этот врач заманил их в горы и там убил.

Народные приметы

Если серп луны красноватый, погода будет ветреной.

Если листья на деревьях уже желтеют – осень будет ранней.

Кричат сороки – значит жара затянется.

Что нельзя делать 14 июля

Нельзя ссориться и завидовать.

Не надо впустую тратить деньги.

Запрещен тяжелый труд.