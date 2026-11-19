Дополнительные экипажи полиции, которые будут противодействовать FPV на оптоволокне, будут дежурить в районах в Харькове, которые больше всего страдают от атак этих дронов. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільне. Студія».

«У нас в Харькове больше всего страдают Пятихатки, Алексеевка и Северная Салтовка. В этих районах мы сделали дополнительные экипажи полиции, которые готовы физически уничтожать эти дроны в случае визуального обнаружения. Они имеют опыт использования помповых ружей, дробовиков, имеют боевой опыт, и мы считаем, что таким образом мы сможем хотя бы эти районы защитить. Все наши алгоритмы не написаны теоретически. Нами преодолен определенный путь в течение пяти лет полномасштабного вторжения, и все эти протоколы – по собственной практике», — отметил Токарь.

Он сказал, что применение FPV-дронов вглубь до 40 км стало распространенной стратегией российских войск.

«Использование FPV-дронов на оптоволокне чрезвычайно усложняет его детекцию. Он ведь не фиксируется радиосканерами, соответственно его сложно подавить средствами РЭБ, его только удается визуально или акустически обнаружить», — подчеркнул Токарь.

В полиции дали несколько советов харьковским водителям: следует быть внимательными и по возможности избегать северных частей города.

«Я бы посоветовал водителям не ехать с поднятым стеклом в авто, лучше приглушить музыку. Второе – если воздушная тревога застала в северных частях города, мой совет: остановиться, выйти из авто, отойти к какому-нибудь капитальному сооружению и переждать воздушную тревогу. Ну и посоветовал бы водителям аптечки собственные держать не в багажнике, а в салоне», – добавил Токарь.