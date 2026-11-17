Радиодроны могут лететь дольше и дальше, чем FPV-дроны на оптоволокне, пояснил МГ «Объектив» Василий Лещенко, командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов батальона беспилотных систем 58-й отдельной мотопехотной бригады.

Чтобы долететь до конечной цели, пилоты дронов на оптоволокне прокладывают маршрут так, чтобы кабель не порвался, подробно рассказывает Василий Лещенко.

Основные маршруты движения FPV-дронов на оптоволокне — это Малые Проходы, Питомник, Русская Лозовая, Лесное, Пятихатки или Казачья Лопань, Слатино, Безруки, Дергачи.

«Если FPV-дроны на оптоволокне летят из Стрелечьей, они двигаются через Малые Проходы, лесом, и прокладывают оптоволокно по деревьям. И это позволяет, например, им долетать до Пятихаток. Но это большая катушка, мега огромная, чтобы на 50 км, на 40 км хватило. Соответственно, у этих дронов меньше шансов на небо. Но они активно работают на окружной в районе Лесного, Пятихаток, Дергачей — там оптоволокна очень много», — сообщил командир.

С радиодронами ситуация иная — они летят дольше, и это используют не только россияне против гражданского населения Украины, но и ВСУ на поле боя.

Сейчас россияне активно работают над дальнобойными FPV-дронами, которые могут залетать вглубь на 70 км. На таких радиодронах нет 8–12 антенн, как на «шахедах», то есть их можно «подавить».

«Но нет над Харьковом и какого-то РЭБа размером с атомную станцию, который купол делает. Такое просто нереально реализовать, даже американцы с их деньгами не в состоянии. Наши силы и средства радиоразведки пеленгуют FPV-дроны на радиоуправлении, пытаются заглушить видео и управление. Враги, если чувствуют, что их глушат, выключают видео, управление, и дрон просто летит прямо. Его может снести ветром. Но через какое-то время они снова подключаются через свои антенны к дрону и смотрят, где он находится. И пытаются дальше его протянуть вглубь. Наш РЭБ в этот момент тоже пытается увидеть его и снова глушит», — пояснил принцип работы радиодронов командир Лещенко.

Из-за того, что радиодронам нужен радиогоризонт, им очень трудно в Харькове низко опуститься в центре и прицельно что-то поразить. То есть они летят достаточно высоко, видят какую-то стоянку, машины — и операторы просто пускают их в пике, чтобы дроны куда-то упали и, возможно, кого-то поразили. Так что сейчас радиодроны, которые россияне запускают по Харькову, — это в большей степени метод террора, подытожил командир.