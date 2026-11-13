FPV атаковал велосипедиста на Харьковщине: мужчина — в тяжелом состоянии

13 ноября около 06:00 на автодороге Золочев — Дергачи, вблизи села Черноглазовка, оккупанты FPV-дроном атаковали местного жителя на велосипеде.

Как сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко, 34-летний мужчина получил осколочные ранения нижних конечностей и головы. Пострадавшего госпитализировали. Он – без сознания в тяжелом состоянии.

Напомним, в районе села Карасевка на Золочевщине две мирные жительницы подорвались на неизвестном взрывном устройстве. 60-летняя женщина погибла на месте происшествия, а ее 30-летняя дочь получила ранения руки, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов.