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FPV атаковал велосипедиста на Харьковщине: мужчина — в тяжелом состоянии

Происшествия 12:29   13.11.2026
Виктория Яковенко
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FPV атаковал велосипедиста на Харьковщине: мужчина — в тяжелом состоянии Фото: Виктор Коваленко

13 ноября около 06:00 на автодороге Золочев — Дергачи, вблизи села Черноглазовка, оккупанты FPV-дроном атаковали местного жителя на велосипеде.

Как сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко, 34-летний мужчина получил осколочные ранения нижних конечностей и головы. Пострадавшего госпитализировали. Он – без сознания в тяжелом состоянии.

дрон атаковал велосипедиста на Харьковщине
Фото: Виктор Коваленко

Напомним, в районе села Карасевка на Золочевщине две мирные жительницы подорвались на неизвестном взрывном устройстве. 60-летняя женщина погибла на месте происшествия, а ее 30-летняя дочь получила ранения руки, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2026 в 12:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 ноября около 06:00 на автодороге Золочев — Дергачи, вблизи села Черноглазовка, оккупанты FPV-дроном атаковали местного жителя на велосипеде.".