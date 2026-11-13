Аварийные отключения света ввели на Харьковщине 13 ноября

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что сегодня, 13 ноября, на Харьковщине действуют графики аварийные отключения света.

«В связи с вынужденными ограничениями электроснабжения просим жителей отнестись к ситуации с пониманием и ответственностью», — обратились энергетики.

Также жителей просят экономно использовать электроэнергию и по возможности уменьшить потребление электроприборов.

Напомним, из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов в пятницу, 13 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света. Графики, пишут в АО «Харьковоблэнерго», будут действовать с 00:00 до 24:00.