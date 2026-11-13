Live
  • Пт 13.11.2026
  • Харьков  +8°С
  • USD 45.38
  • EUR 50.34

Аварийные отключения света ввели на Харьковщине 13 ноября

Общество 12:02   13.11.2026
Виктория Яковенко
Подпишитесь на нас в Google
Аварийные отключения света ввели на Харьковщине 13 ноября

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что сегодня, 13 ноября, на Харьковщине действуют графики аварийные отключения света.

«В связи с вынужденными ограничениями электроснабжения просим жителей отнестись к ситуации с пониманием и ответственностью», — обратились энергетики.

Также жителей просят экономно использовать электроэнергию и по возможности уменьшить потребление электроприборов.

Напомним, из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов в пятницу, 13 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света. Графики, пишут в АО «Харьковоблэнерго», будут действовать с 00:00 до 24:00.

Читайте также: Часть Киевского района в воскресенье останется без света – причина

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Ураган надвигается сегодня на Харьковщину: предупреждение синоптиков
Ураган надвигается сегодня на Харьковщину: предупреждение синоптиков
13.11.2026, 07:16
Враг разрушил ТЭЦ-5 и ударил по ТЭЦ-3: что с отоплением, сообщил Терехов
Враг разрушил ТЭЦ-5 и ударил по ТЭЦ-3: что с отоплением, сообщил Терехов
12.11.2026, 16:23
Новые тарифы на воду утвердил исполком Харьковского горсовета
Новые тарифы на воду утвердил исполком Харьковского горсовета
12.11.2026, 19:15
Новости Харькова 13 ноября 2026 года – главное за день
Новости Харькова 13 ноября 2026 года – главное за день
13.11.2026, 12:05
Уже 30 км под защитой: в Харькове нашли способ борьбы с дронами на оптоволокне
Уже 30 км под защитой: в Харькове нашли способ борьбы с дронами на оптоволокне
12.11.2026, 20:32
Семь человек пострадали рано утром в Малиновке: враг ударил БпЛА по домам
Семь человек пострадали рано утром в Малиновке: враг ударил БпЛА по домам
13.11.2026, 10:45

Новости по теме:

13.11.2026
Трагедия на Золочевщине: подорвались мать с дочерью – пенсионерка погибла
13.11.2026
Часть Киевского района в воскресенье останется без света – причина
13.11.2026
Семь человек пострадали рано утром в Малиновке: враг ударил БпЛА по домам
13.11.2026
В облэнерго «простыми словами» объяснили, зачем ежедневно вводят графики
13.11.2026
За сутки из-за ударов РФ по Харьковщине пострадали 11 мирных жителей


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Аварийные отключения света ввели на Харьковщине 13 ноября», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2026 в 12:02;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что сегодня, 13 ноября, на Харьковщине действуют графики аварийные отключения света.".