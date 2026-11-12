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Уже 30 км под защитой: в Харькове нашли способ борьбы с дронами на оптоволокне

Харьков 20:32   12.11.2026
Татьяна Литвина
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Уже 30 км под защитой: в Харькове нашли способ борьбы с дронами на оптоволокне Фото: Генштаб ВСУ

Инженеры коммунальных предприятий Харькова совместно с военными разрабатывают средства защиты от российских FPV-дронов. Оборудование, защищающее от дронов на оптоволокне, уже работает.

Об этом рассказал городской голова Игорь Терехов в интервью («Радио Хартия»).

По словам мэра, большинство дронов украинские военные сбивают еще на подлете к городу. Однако часть все же долетает. Дополнительная защита помогает усилить безопасность Харькова.

«Харьковчане видят, что уменьшилось количество дронов на оптоволокне. Наши инженеры вместе с военными 127-й бригады разработали определенное оборудование и уже установили более 30 километров этой защиты. И это работает. Это действительно существенная защита Харькова от FPV-дронов. Надо устанавливать еще», – сказал Игорь Терехов.

В то же время, по его словам, увеличилось количество атак дронами, управляемыми с помощью радиочастот.

«Это новая радиочастота, на которой работает враг. Вместе с нашими защитниками мы отрабатываем средства защиты и от этих дронов, но пока это сложно», — отметил мэр.

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Напомним, о старте экспериментального проекта по защите Харькова от FPV-дронов на оптоволокне в июле сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2026 в 20:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Инженеры коммунальных предприятий Харькова совместно с военными разрабатывают средства защиты от российских FPV-дронов, в частности от дронов на оптоволокне.".