Уже 30 км под защитой: в Харькове нашли способ борьбы с дронами на оптоволокне

Инженеры коммунальных предприятий Харькова совместно с военными разрабатывают средства защиты от российских FPV-дронов. Оборудование, защищающее от дронов на оптоволокне, уже работает.

Об этом рассказал городской голова Игорь Терехов в интервью («Радио Хартия»).

По словам мэра, большинство дронов украинские военные сбивают еще на подлете к городу. Однако часть все же долетает. Дополнительная защита помогает усилить безопасность Харькова.

«Харьковчане видят, что уменьшилось количество дронов на оптоволокне. Наши инженеры вместе с военными 127-й бригады разработали определенное оборудование и уже установили более 30 километров этой защиты. И это работает. Это действительно существенная защита Харькова от FPV-дронов. Надо устанавливать еще», – сказал Игорь Терехов.

В то же время, по его словам, увеличилось количество атак дронами, управляемыми с помощью радиочастот.

«Это новая радиочастота, на которой работает враг. Вместе с нашими защитниками мы отрабатываем средства защиты и от этих дронов, но пока это сложно», — отметил мэр.

Напомним, о старте экспериментального проекта по защите Харькова от FPV-дронов на оптоволокне в июле сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.