Дежурил на блокпостах оккупантов под Харьковом и отдал им авто: что сказал суд

11 лет заключения получил участник «Народной дружины» в Казачьей Лопани. Харьковский апелляционный суд оставил в силе приговор 35-летнему жителю поселка, который во время оккупации в 2022 году добровольно стал пособником врага.

Как сообщили в областной прокуратуре, мужчина дежурил на российском блокпосте вместе с другими «дружинниками». Это формирование оккупанты создали для задержания патриотов и бывших военнослужащих ВСУ.

Также он агитировал своих знакомых присоединиться к рядам этой незаконной структуры. Обещал оплату в рублях, служебный автомобиль и лояльное отношение со стороны оккупационных властей. И даже передал захватчикам свой внедорожник, составив «доверенность» на имя оккупационной администрации.

Копы разоблачили мужчину в начале февраля 2023. Во время обыска у него дома правоохранители изъяли огнестрельное оружие, которое тот хранил незаконно.

Суд он ожидал под стражей. Свою вину обвиняемый признал лишь частично. Участие в составе «народной дружины» отрицал. Что касается оружия, то заявил, что купил в январе 2022 года у своего знакомого в Харькове газовый пистолет, переработанный под травматический.

В феврале 2025 года суд признал мужчину виновным в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины), а также приобретении и хранении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 2). Он был приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Адвокат подала апелляцию, в которой просила признать подсудимого невиновным в части пособничества государству-агрессору, а по статье по оружию назначить наказание с испытательным сроком.

Апелляционный суд 5 ноября 2026 года оставил приговор суда первой инстанции без изменений.

Напомним, российские войска снова пытаются захватить Казачью Лопань, чтобы приблизиться к Харькову и больше угрожать городу, сообщил спикер Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов.