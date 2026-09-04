«Я за это направление спокоен» — Синегубов про Казачью Лопань (видео)

Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о ситуации на фронте в Харьковской области, в частности — со стороны «захваченной Путиным» Казачьей Лопани.

«Фронт у нас сейчас стабилен. Вы четко понимаете, что линия фронта у нас больше 500 километров. Есть определенные обострения. Одно из обострений – это север нашей территории, это Харьковский район, это самая Казачья Лопань и другие населенные пункты возле Казачьей Лопани. Там продолжаются активные боевые действия. Я за это направление спокоен. Там очень тяжело. Однако, учитывая те наши военные подразделения, которые там работают, я за это направление спокоен», — сказал Синегубов, отвечая на вопрос корреспондентки МГ «Объектив».

Он также отметил, что активные боевые действия идут на Волчанском направлении. С Купянского приходят позитивные новости.

«Удачи нашим военным в дальнейшем сдерживании попыток (оккупантов — Ред.) продвинуться. Потому что враг не меняет тактику, стараясь дальше просачиваться. И только если он понимает, что там или там есть определенный хотя бы маленький успех, он туда концентрирует все свое внимание, чтобы этот успех в разы увеличивать. Потому что, если брать общую картину, то сейчас фронт у нас абсолютно стабильный», — оценил начальник ХОВА.