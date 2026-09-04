Рыба массово погибла на Харьковщине: полиция начала уголовное производство

Более 5000 рыб погибло в озере Лычево Чугуевского района. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. Само озеро — загрязнено.

В полицию с заявлением о массовом море рыбы обратились сотрудники Госэкоинспекции.

«На месте происшествия правоохранители с привлечением специалиста Государственной экологической инспекции и представителей Управления государственного агентства развития мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ провели осмотр. В результате проведенных мероприятий из водоема изъяли более 5000 погибших рыб», — проинформировали в ГУНП.

Сейчас следователи выясняют, что произошло с водой в озере: как ее загрязнили и почему погибли рыбы. Также устанавливают лиц, которые могут быть причастны к нарушению правил охраны вод. Уголовное производство открыли по статье «нарушение правил охраны вод».

Ранее мы сообщали, что канализацию сбрасывали в речку на Харьковщине почти 9 месяцев. Около 95 тысяч кубометров неочищенных канализационных сточных вод попали в реку Ольховатка на Харьковщине, угрожая загрязнением Северскому Донцу и Мже.