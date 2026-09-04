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Рыба массово погибла на Харьковщине: полиция начала уголовное производство

Происшествия 15:20   04.09.2026
Оксана Горун
Рыба массово погибла на Харьковщине: полиция начала уголовное производство

Более 5000 рыб погибло в озере Лычево Чугуевского района. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. Само озеро — загрязнено.

В полицию с заявлением о массовом море рыбы обратились сотрудники Госэкоинспекции.

«На месте происшествия правоохранители с привлечением специалиста Государственной экологической инспекции и представителей Управления государственного агентства развития мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ провели осмотр. В результате проведенных мероприятий из водоема изъяли более 5000 погибших рыб», — проинформировали в ГУНП.

погибла рыба в озере в Чугуевском районе

Сейчас следователи выясняют, что произошло с водой в озере: как ее загрязнили и почему погибли рыбы. Также устанавливают лиц, которые могут быть причастны к нарушению правил охраны вод. Уголовное производство открыли по статье «нарушение правил охраны вод».

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Ранее мы сообщали, что канализацию сбрасывали в речку на Харьковщине почти 9 месяцев. Около 95 тысяч кубометров неочищенных канализационных сточных вод попали в реку Ольховатка на Харьковщине, угрожая загрязнением Северскому Донцу и Мже.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2026 в 15:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 5000 рыб погибло в озере Лычево Чугуевского района. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. Само озеро — загрязнено".