Купол над Харьковом: 411 FPV-дронов уничтожили в августе — ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил статистику, которая подтверждает, в том числе, эффективность экспериментального купола. Им защищают Харьков от FPV-дронов на оптоволокне. Также ПВО уничтожает сотни других целей.

«Деньги есть на реализацию этого проекта. Часть его уже в работе, часть еще реализуется. Он показывает себя эффективно — это то, что я могу отметить. Будем ли мы масштабировать – однозначно будем. Мы не будем останавливаться. Есть другие способы борьбы с FPV-дронами на оптоволокне и другие средства», — сказал Синегубов, отвечая на вопрос корреспондентки МГ «Объектив».

По данным начальника ХОВА, за август в Харьковской области защитники неба всеми средствами ПВО уничтожили 3040 целей. Для сравнения до июня уничтожили около 2000 за полгода, в июне — 400. В августе счет пошел на тысячи.

«Это и «Шахеды», и «Шахеды» реактивные, и «Шахеды» обычные. Крылатых ракет, к сожалению, всего две. Реактивных «Шахедов» 61. Есть, соответственно, «Бандероли», «Ланцеты» – 139. «Молний» – 1844. Из них почти 70% – в сторону города Харьков. FPV-дронов – 411. И теперь просто представьте, сколько долетает до города Харькова. Один-два – и у нас это уже трагедия какая-то. А почему не строятся сетки, почему мы не защищаемся? 411 было ликвидировано нашими Вооруженными силами. Потому, конечно, это должно быть на первом месте. Поддержка Вооруженных сил, и в том числе реализация таких экспериментальных проектов. И не останавливаться на этом», — подчеркнул начальник ХОВА.