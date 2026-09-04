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Синегубов ответил, сократят ли комендантский час в Харькове (видео)

Общество 13:15   04.09.2026
Елена Нагорная
Оксана Горун
Синегубов ответил, сократят ли комендантский час в Харькове (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский дал возможность власти на местах определиться, сокращать ли комендантский час в городах. Мэр Харькова Игорь Терехов выступил «за». Но решение принимает Харьковская ОВА. Каким оно будет, корреспондент МГ «Объектив» задала этот вопрос начальнику ОВА Олегу Синегубову.

«Когда мы говорили, и заявление президента было относительно поддержки бизнеса. Мы с бизнесом общаемся почти еженедельно, собираем на соответствующие платформы диалога власти и бизнеса. На прошлой неделе посещал Харьковщину министр экономики. Также была встреча с бизнесом. Скажу так, что мы не планируем сокращать или увеличивать срок комендантского часа на территории города Харькова и Харьковской области. Это на данный момент», — ответил Синегубов.

Напомним, вопрос о сокращении комендантского часа возник на фоне беспрерывных атак российских БпЛА на Киев. В Украине решили изменить систему тревог и подходы к реагированию на них. Это необходимо, чтобы бизнес и органы власти могли работать в условиях непрекращающихся воздушных налетов.

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Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2026 в 13:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский дал возможность власти на местах определиться, сокращать ли комендантский час в городах. Что решили в ХОВА, «Объективу» ответил Олег Синегубов".