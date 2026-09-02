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В Украине изменят систему тревог: будет два уровня угроз — Зеленский

Украина 17:47   02.09.2026
Оксана Горун
В Украине изменят систему тревог: будет два уровня угроз — Зеленский Фото: ХГС

Кабмин подготовил серию мер в ответ на новую российскую тактику — бесконечными полетами «Шахедов» парализовать жизнь в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский после доклада премьер-министра Сергея Корецкого сообщил основные пункты предлагаемых изменений. Значительная часть касается столицы — Киева, однако есть изменения, которые скажутся на всех регионах.

«Будут обновлены системы оповещения об имеющейся угрозе. Люди должны понимать совершенно четко, на что и как именно нужно реагировать. Будут введены два уровня обозначения конкретной угрозы – желтый и красный», — написал Зеленский.

Предполагается, что желтый уровень тревоги будет соответствовать налету дронов, красный — ракетной опасности и массированным атакам. Корректировать параметры определения уровня угрозы будут в еженедельном режиме — Генштаб и Воздушные силы ВСУ вместе с гражданскими властями. Изменятся и звуковые сигналы оповещения: они будут разными для разного уровня угрозы. Отбой тревоги больше не будут обозначать сиреной — она будет звучать только при объявлении про опасность.

«Готовится введение более четких и дифференцированных по степени угрозы звуковых сигналов оповещения о воздушной тревоге. Главная цель этих изменений – дать людям и бизнесу в Украине больше предсказуемости и понимания, как реагировать в каждом конкретном случае. Поручил также проработать более четкую географическую дифференциацию тревог, чтобы оглашение тревоги и реагирования было именно в той части местности, где объективно есть угроза», — подчеркнул Зеленский.

зеленский и корецкий в кабинете
Фото: пресс-служба ОПУ

Помимо изменений в тревогах, планируют менять и реагирование на них.

«Правительство Украины и органы местного самоуправления вместе с военными, МВД и ГСЧС Украины должны установить четкие критерии для возможности работы государственных структур, органов местного самоуправления, бизнеса и других определенных экономических и социальных объектов во время желтого уровня угрозы», — отметил президент.

Также планируют обновить нормативы расположения укрытий (в том числе мобильных) в городах и громадах, в Киеве — пересмотреть алгоритмы работы общественного транспорта, в частности — метро.

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«Властям других городов будет предложено пересмотреть границы комендантского часа с учетом реальных потребностей безопасности людей и работы бизнеса», — сообщил Владимир Зеленский.

Без изменений пока что остаются правила работы сферы образования: школ, детских садов и вузов.

Отметим, в Харькове с февраля 2025 года работает система дифференцированной воздушной тревоги. Жителей предупреждают о типе угрозы голосовыми сообщениями после сирены. Кроме того, сигналы подают только тогда, когда есть угроза для города, а не для отдаленных населенных пунктов области. По началу такая система позволила существенно сократить длительность тревог в Харькове. Однако в последнее время они вновь стали затяжными. По данным мэра Игоря Терехова, в августе тревоги в городе длились 22 суток.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2026 в 17:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кабмин подготовил серию мер в ответ на новую российскую тактику — бесконечными полетами «Шахедов» парализовать жизнь в Украине".