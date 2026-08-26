Зеленский наградил Илона Маска орденом Свободы

26 августа на сайте Офиса Президента Украины появился указ №835/2026 о награждении орденом Свободы известного американского предпринимателя, инженера, руководителя компаний «SpaceX» и «Tesla».

«За выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки: наградить орденом Свободы МАСКА Илона – предпринимателя, инженера, руководителя компаний «СпейсЭкс» и «Тесла», Соединенные Штаты Америки», – говорится в тексте указа.

Орден Свободы – высокая государственная награда Украины, основанная для отличия граждан Украины, иностранцев за выдающиеся заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины. Ее учредили 10 апреля 2008 года. А первым кавалером ордена Свободы Украины стал король Швеции Карл XVI Густав 29 сентября 2008 года.