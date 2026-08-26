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Зеленский наградил Илона Маска орденом Свободы

Мир 11:03   26.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Зеленский наградил Илона Маска орденом Свободы Источник: ZUMAPRESS, Автор: Kim Shiflett

26 августа на сайте Офиса Президента Украины появился указ №835/2026 о награждении орденом Свободы известного американского предпринимателя, инженера, руководителя компаний «SpaceX» и «Tesla».

«За выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки: наградить орденом Свободы МАСКА Илона – предпринимателя, инженера, руководителя компаний «СпейсЭкс» и «Тесла», Соединенные Штаты Америки», – говорится в тексте указа.

Орден Свободы – высокая государственная награда Украины, основанная для отличия граждан Украины, иностранцев  за выдающиеся заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины. Ее учредили 10 апреля 2008 года. А первым кавалером ордена Свободы Украины стал король Швеции Карл XVI Густав 29 сентября 2008 года.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2026 в 11:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 августа на сайте Офиса Президента Украины появился указ №835/2026 о награждении орденом Свободы ".