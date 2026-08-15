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Украинские «Фламинго» атаковали российский «Прогресс» – детали

Мир 13:30   15.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Украинские «Фламинго» атаковали российский «Прогресс» – детали Фото: Генштаб ВСУ

Президент Владимир Зеленский рассказал о результатах дипстрайков. По его данным, украинские ракеты «Фламинго» атаковали важные военные объекты в РФ.

Ов написал, что в Самарском регионе ВСУ атаковали одно из ключевых предприятий в составе «Роскосмоса» – центр «Прогресс», занимавшийся, в частности, производством электроники. Таким образом, украинское вооружение преодолело около 900 километров. Однако есть и другие успехи СОУ.

«Наши дальнобойные санкции также достигли аэродрома «Саваслейка», где базируются носители российских ракет, бьющих по нашим городам и селам. Это около 700 км от Украины. Зафиксированы и необходимы нам повреждения нефтяного объекта на территории населенного пункта Усть-Луга. Расстояние – более 800 километров от нашей границы», – написал Зеленский.

Тем временем бывший советник минобороны Украины Сергей Стерненко объяснил: «Прогресс» входит в состав государственной корпорации «Роскосмос» и является одним из ключевых разработчиков и производителей ракет-носителей. А вот на аэродроме «Саваслейка» базируются самолеты МиГ-31К.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 августа 2026 в 13:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский рассказал о результатах дипстрайков. По его данным, украинские ракеты «Фламинго» атаковали важные военные объекты в РФ.".