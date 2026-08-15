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Українські “Фламінго” атакували російський “Прогрес” – деталі

Світ 13:30   15.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Українські “Фламінго” атакували російський “Прогрес” – деталі Фото: Генштаб ЗСУ

Президент Володимир Зеленський розповів про результати діпстрайків. За його даними, українські ракети “Фламінго” атакували важливі військові об’єкти у РФ.

Він написав, що в Самарському регіоні ЗСУ атакували одне з ключових підприємств у складі «Роскосмосу» – центр «Прогрес», який займався, зокрема, виробництвом електроніки. Таким чином, українське озброєння подолало близько 900 кілометрів. Проте й інші успіхи СОУ.

“Наші далекобійні санкції також досягли аеродрому «Саваслейка», де базуються носії російських ракет, що б’ють по наших містах і селах. Це близько 700 кілометрів від України. Зафіксовані й необхідні нам пошкодження нафтового об’єкта на території населеного пункту Усть-Луга. Відстань – понад 800 кілометрів від нашого кордону”, – уточнив Зеленський.

Тим часом колишній радник міноборони України Сергій Стерненко пояснив: “Прогрес” входить до складу державної корпорації “Роскосмос” і є одним із ключових розробників та виробників ракет-носіїв. А ось на аеродромі «Саваслейка» базуються літаки МіГ-31К.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2026 в 13:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський розповів про результати діпстрайків. За його даними, українські ракети “Фламінго” атакували важливі військові об’єкти у РФ.".