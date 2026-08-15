Шість постраждалих, пошкоджена інфраструктура – Синєгубов про добу в регіоні

Протягом минулої доби на Харківщині постраждали шестеро людей внаслідок російських обстрілів, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Лозова зазнали вибухових поранень чоловіки 33 і 34 років, гостру реакцію на стрес отримали 40-річна жінка і 48-річний чоловік; у с. Піски-Радьківські Борівської громади поранено 60-річного чоловіка; у м. Харків зазнав гострої реакції на стрес 33-річний чоловік”, – пише начальник ХОВА.

За добу по регіону вдарило також озброєння:

чотири ракети;

сім КАБів;

два БпЛА типу «ланцет»;

три БпЛА типу «молния»;

fpv-дрон;

52 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.