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Шість постраждалих, пошкоджена інфраструктура – Синєгубов про добу в регіоні

Події 09:04   15.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Шість постраждалих, пошкоджена інфраструктура – Синєгубов про добу в регіоні

Протягом минулої доби на Харківщині постраждали шестеро людей внаслідок російських обстрілів, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Лозова зазнали вибухових поранень чоловіки 33 і 34 років, гостру реакцію на стрес отримали 40-річна жінка і 48-річний чоловік; у с. Піски-Радьківські Борівської громади поранено 60-річного чоловіка; у м. Харків зазнав гострої реакції на стрес 33-річний чоловік”, – пише начальник ХОВА.

За добу по регіону вдарило також озброєння:

  • чотири ракети;

  • сім КАБів;

  • два БпЛА типу «ланцет»;

  • три БпЛА типу «молния»;

  • fpv-дрон;

  • 52 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2026 в 09:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби на Харківщині постраждали шестеро людей внаслідок російських обстрілів, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".