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На Харківщині два дні шукали 10-річного хлопчика (оновлено)

Події 11:10   15.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Харківщині два дні шукали 10-річного хлопчика (оновлено)

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що на Харківщині розшукується 10-річний Артемій Козаріз.

Оновлено об 11:10. Правоохоронці розповіли, що знайшли дитину.

“Розшукуваного знайшли у місті Слобожанське та передали батьку. Як пояснив хлопець, він пішов гуляти та не повідомив батька куди саме. Поліцейські провели з родиною профілактичну бесіду”, – написали копи.

09:55. Розшукуваний – мешканець Слобожанського – міста на Чугуївщині. Він пішов із дому 14 серпня і досі не повернувся, уточнили у поліції.

Прикмети хлопчика:

  • руде волосся,
  • середньої статури,
  • на руці шрам,
  • був одягнений у темно-сірі шорти та кофту.

“Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, просимо повідомити до ВП № 2 Чугуївського РУП за номером  +380503055233 або іншим зручним для вас способом”, – додали в поліції.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2026 в 11:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що на Харківщині розшукується 10-річний Артемій Козаріз.".