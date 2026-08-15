На Харківщині два дні шукали 10-річного хлопчика (оновлено)
У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що на Харківщині розшукується 10-річний Артемій Козаріз.
Оновлено об 11:10. Правоохоронці розповіли, що знайшли дитину.
“Розшукуваного знайшли у місті Слобожанське та передали батьку. Як пояснив хлопець, він пішов гуляти та не повідомив батька куди саме. Поліцейські провели з родиною профілактичну бесіду”, – написали копи.
09:55. Розшукуваний – мешканець Слобожанського – міста на Чугуївщині. Він пішов із дому 14 серпня і досі не повернувся, уточнили у поліції.
Прикмети хлопчика:
- руде волосся,
- середньої статури,
- на руці шрам,
- був одягнений у темно-сірі шорти та кофту.
“Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, просимо повідомити до ВП № 2 Чугуївського РУП за номером +380503055233 або іншим зручним для вас способом”, – додали в поліції.