На Харківщині два дні шукали 10-річного хлопчика (оновлено)

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що на Харківщині розшукується 10-річний Артемій Козаріз.

Оновлено об 11:10. Правоохоронці розповіли, що знайшли дитину.

“Розшукуваного знайшли у місті Слобожанське та передали батьку. Як пояснив хлопець, він пішов гуляти та не повідомив батька куди саме. Поліцейські провели з родиною профілактичну бесіду”, – написали копи.

09:55. Розшукуваний – мешканець Слобожанського – міста на Чугуївщині. Він пішов із дому 14 серпня і досі не повернувся, уточнили у поліції.

Прикмети хлопчика:

руде волосся,

середньої статури,

на руці шрам,

був одягнений у темно-сірі шорти та кофту.

“Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, просимо повідомити до ВП № 2 Чугуївського РУП за номером +380503055233 або іншим зручним для вас способом”, – додали в поліції.